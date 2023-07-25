Ситуация в Украине: Киев расследует более 100 дел о нарушениях в военкоматах, Зеленский поговорил с Сунаком
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усиление защиты Одессы и дальнейшее оборонное сотрудничество, сообщает Zakon.kz.
- Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится. Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры.
- Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.
- Минобороны Беларуси сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
- Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
- США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО.
- Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО.
- Госдеп США ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о желании "вагнеровцев" сходить на экскурсию в Польшу.
- Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану – министр обороны Украины Резников.
- США не поддерживают украинские атаки внутри РФ – Белый дом о налете дронов на Москву.
- Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.
- Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря.
- Литва предлагает использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна в качестве альтернативы черноморскому маршруту – AFP.
- Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в ее отношении будут реализованы – помощник президента РФ Ушаков.
- Песков: в письме генсека ООН Гутерреша Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то могут быть выполнены обязательства в отношении РФ.
- Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции – глава МИД Украины Кулеба.
- Гражданам России, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток.
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ