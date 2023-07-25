Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Ситуация в Украине: Киев расследует более 100 дел о нарушениях в военкоматах, Зеленский поговорил с Сунаком

президент Украины Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усиление защиты Одессы и дальнейшее оборонное сотрудничество, сообщает Zakon.kz.
  • Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится. Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры.
  • Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.
  • Минобороны Беларуси сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.
  • Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.
  • США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО.
  • Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО.
  • Госдеп США ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о желании "вагнеровцев" сходить на экскурсию в Польшу.
  • Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану – министр обороны Украины Резников.
  • США не поддерживают украинские атаки внутри РФ – Белый дом о налете дронов на Москву.
  • Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.
  • Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря.
  • Литва предлагает использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна в качестве альтернативы черноморскому маршруту – AFP.
  • Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в ее отношении будут реализованы – помощник президента РФ Ушаков.
  • Песков: в письме генсека ООН Гутерреша Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то могут быть выполнены обязательства в отношении РФ.
  • Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции – глава МИД Украины Кулеба.
  • Гражданам России, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток.

Читайте также

Армения заявила о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном

В Дании вновь сожгли Коран

Самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции

Редакция Zakon.kz
Россия Ситуация в Украине Европейский Союз НАТО ООН Зеленский Владимир Лукашенко Александр Беларусь Великобритания Крым Польша США Турция
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
0
КОММЕНТАРИИ
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Размер минимальной зарплаты в Казахстане предлагают определять по-новому
Минимальную зарплату в Казахстане хотят рассчитывать по-новому
КНБ пресек незаконную деятельности по оказанию содействия в сдаче ЕНТ и ОЗП
Спецоперация КНБ: задержанные подключались к базам ЕНТ и помогали получать высокие баллы
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
Как отремонтировали "убитую" дорогу, соединяющую две области Казахстана
В Казахстане начал действовать закон о возврате незаконно приобретенных активов
В Казахстане начал действовать закон о возврате государству незаконно приобретенных активов
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления