Ситуация в Украине: Киев расследует более 100 дел о нарушениях в военкоматах, Зеленский поговорил с Сунаком

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усиление защиты Одессы и дальнейшее оборонное сотрудничество, сообщает Zakon.kz.

Консул Украины в Анталии Александр Воронин сообщил на своей странице в соцсети, что концерт певицы Ани Лорак (Каролина Куек), запланированный на 29 июля в Cosmos Theatre, не состоится. Он отметил, что выступление знаменитости отменилось из-за украинской диаспоры.

Автомобильное движение временно перекрыли на Крымском мосту, сообщили в оперативном телеграм-канале о ситуации на транспортном переходе.

Минобороны Беларуси сообщило, что к занятиям с инструкторами "Группы Вагнера" присоединились подразделения инженерных войск, войск радиационной, химической и биологической защиты, а также связи.

Более 100 дел расследуются по фактам различных нарушений в военкоматах и воинских частях на Украине, сообщила представитель госбюро расследований (ГБР) Украины Татьяна Сапьян.

США осуждают любые атаки на журналистов, заявил постоянный представитель США при ОБСЕ Майкл Карпентер, комментируя гибель журналиста РИА Новости Ростислава Журавлева при обстреле со стороны украинских войск в зоне СВО.

Зеленский заявил о начале разработки плана по совместимости украинских войск со стандартами НАТО.

Госдеп США ответил обещанием защищать каждый дюйм территории НАТО на слова президента Беларуси Александра Лукашенко о желании "вагнеровцев" сходить на экскурсию в Польшу.

Украинское контрнаступление отстает от графика, но идет по плану – министр обороны Украины Резников.

США не поддерживают украинские атаки внутри РФ – Белый дом о налете дронов на Москву.

Министр обороны Украины Резников заявил, что Киев продолжит нанесение ударов по Крымскому мосту.

Правительство РФ продлило сроки восстановления Крымского моста до 31 декабря.

Литва предлагает использовать балтийские порты для экспорта украинского зерна в качестве альтернативы черноморскому маршруту – AFP.

Россия готова вернуться к участию в зерновой сделке, если обязательства в ее отношении будут реализованы – помощник президента РФ Ушаков.

Песков: в письме генсека ООН Гутерреша Путину был план действий по зерновой сделке и обещание, что когда-то могут быть выполнены обязательства в отношении РФ.

Украина может воспользоваться поставками американских истребителей F-16 для обеспечения нового маршрута для экспорта своей сельхозпродукции – глава МИД Украины Кулеба.

Гражданам России, подлежащим призыву, будет запрещено уезжать из РФ со дня размещения в отношении них повестки в реестре врученных повесток. Читайте также Армения заявила о готовности подписать мирное соглашение с Азербайджаном В Дании вновь сожгли Коран Самолет упал во время тушения лесного пожара в Греции

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