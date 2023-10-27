Ситуация в Украине: Зеленский обсудил с Сунаком "зерновой коридор", Путин высказался о нелегальном оружие в РФ

Фото: president.gov.ua

Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усиление ПВО Украины и функционирование "зернового коридора", сообщает Zakon.kz.

Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в саммите высокого уровня "Инвестируй в женщин", который состоялся в рамках открытых дебатов Совета Безопасности ООН на тему "Женщины, мир, безопасность" 25-26 октября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США).

Родственники мобилизованных украинцев проводят акции протеста в Киеве и других городах Украины с требованием демобилизации или хотя бы ротации тех, кто были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в самом начале конфликта. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".

Оружие нелегально поставляется в Россию с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом (СБ).

Воздушная тревога, объявленная в Кировоградской и Николаевской областях Украины, распространилась еще на три региона. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.

Власти Одессы демонтировали табличку на здании горсовета на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".

Минздрав Украины сократил и конкретизировал сроки прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщается на сайте ведомства.

Германия отправила украинским властям еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, уже третью по счету, а также ракеты к ней. Это следует из опубликованного на сайте Минобороны ФРГ списка, который обновляется раз в неделю.

Реализация планов Германии по замене зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поставленного Украине, откладывается. Закупка ФРГ системы Patriot занимает больше времени, чем планировалось изначально, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минобороны ФРГ на запрос депутата Бундестага от ХДС Инго Гедехенса.

Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски на энергообъектах, находящихся в управлении "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация (КГГА) в Telegram-канале.

Правоохранители предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более чем $50 тыс., главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.

Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов взаимодействовать с представителями Запада в деле урегулирования конфликта на Украине, но верить им на слово не намерен.

В Киеве демонтировали памятник большевистскому деятелю Михаилу Кирпоносу, а также бюст российского поэта Александра Пушкина.

Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России, в который должен войти запрет на экспорт алмазов из РФ.

Зеленский подписал закон о расширении возможностей программы "еВідновлення" - отныне украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации.

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