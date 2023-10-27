Ситуация в Украине: Зеленский обсудил с Сунаком "зерновой коридор", Путин высказался о нелегальном оружие в РФ
Фото: president.gov.ua
Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с премьер-министром Великобритании Риши Сунаком. Они обсудили усиление ПВО Украины и функционирование "зернового коридора", сообщает Zakon.kz.
- Первая леди Украины Елена Зеленская приняла участие в саммите высокого уровня "Инвестируй в женщин", который состоялся в рамках открытых дебатов Совета Безопасности ООН на тему "Женщины, мир, безопасность" 25-26 октября в штаб-квартире Организации Объединенных Наций в Нью-Йорке (США).
- Родственники мобилизованных украинцев проводят акции протеста в Киеве и других городах Украины с требованием демобилизации или хотя бы ротации тех, кто были призваны в Вооруженные силы Украины (ВСУ) в самом начале конфликта. Об этом сообщает украинское издание "Телеграф".
- Оружие нелегально поставляется в Россию с Украины, заявил президент РФ Владимир Путин на оперативном совещании с Совбезом (СБ).
- Воздушная тревога, объявленная в Кировоградской и Николаевской областях Украины, распространилась еще на три региона. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса по оповещению населения.
- Власти Одессы демонтировали табличку на здании горсовета на русском языке. Об этом сообщает Telegram-канал "Деколонизация. Украина".
- Минздрав Украины сократил и конкретизировал сроки прохождения военнообязанными военно-врачебной комиссии (ВВК). Об этом сообщается на сайте ведомства.
- Германия отправила украинским властям еще одну систему ПВО IRIS-T SLM, уже третью по счету, а также ракеты к ней. Это следует из опубликованного на сайте Минобороны ФРГ списка, который обновляется раз в неделю.
- Реализация планов Германии по замене зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) Patriot, поставленного Украине, откладывается. Закупка ФРГ системы Patriot занимает больше времени, чем планировалось изначально, пишет журнал Der Spiegel со ссылкой на имеющийся в его распоряжении ответ Минобороны ФРГ на запрос депутата Бундестага от ХДС Инго Гедехенса.
- Государственное бюро расследований (ГБР) Украины проводит обыски на энергообъектах, находящихся в управлении "Киевтеплоэнерго". Об этом сообщает Киевская городская госадминистрация (КГГА) в Telegram-канале.
- Правоохранители предъявили обвинение в служебной халатности, повлекшей ущерб на сумму более чем $50 тыс., главе Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ). Об этом сообщается в Telegram-канале офиса генпрокурора страны.
- Президент Белоруссии Александр Лукашенко готов взаимодействовать с представителями Запада в деле урегулирования конфликта на Украине, но верить им на слово не намерен.
- В Киеве демонтировали памятник большевистскому деятелю Михаилу Кирпоносу, а также бюст российского поэта Александра Пушкина.
- Президент Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен на пресс-конференции в Брюсселе подтвердила, что Европейский Союз сейчас работает над новым, 12-м, пакетом санкций против России, в который должен войти запрет на экспорт алмазов из РФ.
- Зеленский подписал закон о расширении возможностей программы "еВідновлення" - отныне украинцы, которые сделали ремонт поврежденного жилья за свой счет, смогут претендовать на выплату компенсации.
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