Численность населения Японии сократилась почти на 800 тысяч человек

В 2022 году в каждой из 47 префектур Японии наблюдалось сокращение численности населения, а общее число японцев уменьшилось более чем на 800 тыс. человек, сообщает Zakon.kz.

Премьер-министр Японии назвал эту тенденцию кризисной и пообещал бороться с ней. Однако национальная политика до сих пор не смогла остановить сокращение численности населения, хотя согласованные усилия ряда небольших городов дали определенный результат, сообщает The Guardian.



Согласно опубликованным 26 июля новым данным, число умерших достигло рекордного уровня – более 1,56 млн человек, а число родившихся в Японии в 2022 г. составило всего 771 тыс. человек, что стало первым случаем падения числа новорожденных ниже 800 тыс. с начала ведения учета.

Даже рекордное увеличение числа иностранных жителей более чем на 10%, до 2,99 млн человек, не смогло остановить падение общей численности населения, которая сокращается уже 14 лет подряд.

Старение населения Японии уже сказывается практически на всех сферах жизни общества. Более половины всех муниципалитетов отнесены к депопуляционным районам, закрываются школы, более 1,2 млн малых предприятий имеют владельцев в возрасте около 70 лет, не имеющих преемников.



Программы на спутниковых каналах вещания (BS) ориентированы на пожилую аудиторию, а рекламные ролики представляют собой череду предложений похоронных услуг, добавок для облегчения боли в суставах и прокладок от недержания.

Преступный мир Японии также не остался в стороне: большинство якудза старше 50 лет, а гангстеров в возрасте 70 лет сейчас больше, чем в возрасте 20 лет. В то же время порнофильмы для пожилых людей - это растущая ниша, которую заполняет горстка серебряных звезд в возрасте 60, 70 и даже 80 лет.

1 апреля в стране создали новое Агентство по делам детей и семей, которое объединило все связанные с этим вопросы, включая рождаемость, в единую структуру. Правительство также пообещало удвоить расходы на уход за детьми и выплату пособий до 4% ВВП, однако субсидии на уход за детьми и образование, введенные в прошлом, не оказали существенного влияния на уровень рождаемости.

Несмотря на это, около 300 малых городов значительно повысили рождаемость благодаря сочетанию щедрых выплат и политики, направленной на создание более благоприятных условий для детей.

Муниципалитеты, предлагающие наиболее выгодные предложения для молодых родителей, почти наверняка выиграли от миграции из других регионов тех, кто уже планировал обзавестись семьей; хотя даже в городе Наги в префектуре Окаяма, ставшем своего рода плакатом по увеличению числа рожденных детей, в последние годы наблюдается некоторое снижение рождаемости.

Япония далеко не одинока в том, что детей становится меньше. Средний коэффициент рождаемости в группе богатых стран ОЭСР составляет 1,66, что значительно ниже коэффициента воспроизводства населения, равного 2,1, необходимого для поддержания численности населения.

Хотя численность населения Японии начала снижаться раньше, чем в других странах, достигнув пика в 2008 году, в других странах, особенно в Восточной Азии, снижение рождаемости было более стремительным.

Близлежащий Тайвань находится чуть ниже Японии – 1,24 ребенка на одну женщину, а соседняя Южная Корея имеет самый низкий в мире показатель - всего 0,78.