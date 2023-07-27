Рекордное количество осадков выпало в Москве. Побит двухсотлетний рекорд

В среду, 26 июля, в Москве прошел ливень, побивший рекорд по количеству осадков за последние двести лет. Улицы российской столицы утопают в воде, сообщает Zakon.kz.

За несколько часов в Москве выпало 46 мм осадков. Это рекордное количество, побившее предыдущий показатель, установленный в 1894 году, передает Городское хозяйство Москвы.

Отмечается, что основной объем самотеком ушел в ливневую сеть. Однако в отдельных районах улицы залило водой, уровень которой достигает окон автомобилей, движущихся по дорогам.

В ведомстве добавили, что в ближайшие дни москвичам не стоит ожидать прекращения сильных дождей.

21 июля из-за обильных осадков в горной местности Алматинской области произошло поднятие уровня воды в реке Левый Талгар до 18 кубометров в секунду. На данный момент уровень воды в реке Талгар – 23.5 кубометра в секунду.

