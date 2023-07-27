В Кыргызстане госслужащих уволят, если они не смогут подтвердить знание кыргызского языка
Каныбек Осмоналиев отметил, что споры идут вокруг статьи закона, где идет перечень должностных лиц, которые должны владеть кыргызским языком. В их числе называли медиков и педагогов, однако они не государственные служащие.
По его словам, после принятия закона "О государственном языке" идут спекуляции вокруг роли и статуса русского языка в Кыргызстане.
"Я не видел ни одну страну, где так толерантно относятся к русскому языку. По уровню уважения и демократичному отношению к русскому языку даже Беларусь отстает от нас. Хотя они славяне. Ответственные лица России заявляют, что в Кыргызстане вытесняют язык. Посмотрите статью 2 закона, там четко написано, что в качестве официального языка используется русский язык. Или нам написать 100 раз об этом? Такая же норма есть в Конституции КР. Хотя ни в одной республике такого нет".Каныбек Осмоналиев
В Кыргызстане придерживаются принципа свободного использования языков. Каждый гражданин имеет право на создание условия для развития своего родного языка, подчеркнул Осмоналиев.
Ранее на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве Сергей Лавров заявил, что "сейчас идут непростые процессы, в том числе и на пространстве СНГ".
"В частности, в Центральной Азии принимают определенные законы. К примеру, в КР принят закон о госязыке. По мнению главы МИД России, "это не вполне демократично". Он рассказал, как "пытаются ущемлять русский язык в целом ряде ситуаций". "В категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия".Сергей Лавров
Ранее президент Садыр Жапаров в интервью пояснил, что недавно подписанный закон "О госязыке" не дискриминирует русский язык.