В Кыргызстане госслужащих уволят, если они не смогут подтвердить знание кыргызского языка

Председатель Национальной комиссии по государственному языку Каныбек Осмоналиев отметил, что по закону государственные и муниципальные служащие будут уволены, если не смогут подтвердить знание кыргызского языка, сообщает Zakon.kz.

Каныбек Осмоналиев отметил, что споры идут вокруг статьи закона, где идет перечень должностных лиц, которые должны владеть кыргызским языком. В их числе называли медиков и педагогов, однако они не государственные служащие.

По его словам, после принятия закона "О государственном языке" идут спекуляции вокруг роли и статуса русского языка в Кыргызстане.

"Я не видел ни одну страну, где так толерантно относятся к русскому языку. По уровню уважения и демократичному отношению к русскому языку даже Беларусь отстает от нас. Хотя они славяне. Ответственные лица России заявляют, что в Кыргызстане вытесняют язык. Посмотрите статью 2 закона, там четко написано, что в качестве официального языка используется русский язык. Или нам написать 100 раз об этом? Такая же норма есть в Конституции КР. Хотя ни в одной республике такого нет". Каныбек Осмоналиев

В Кыргызстане придерживаются принципа свободного использования языков. Каждый гражданин имеет право на создание условия для развития своего родного языка, подчеркнул Осмоналиев.

Ранее на встрече с руководителями российских некоммерческих организаций в Москве Сергей Лавров заявил, что "сейчас идут непростые процессы, в том числе и на пространстве СНГ".

"В частности, в Центральной Азии принимают определенные законы. К примеру, в КР принят закон о госязыке. По мнению главы МИД России, "это не вполне демократично". Он рассказал, как "пытаются ущемлять русский язык в целом ряде ситуаций". "В категории госслужащих оказались и учителя, и врачи государственных медицинских учреждений. Несколько раз предупреждали, но возобладала другая линия". Сергей Лавров

Ранее президент Садыр Жапаров в интервью пояснил, что недавно подписанный закон "О госязыке" не дискриминирует русский язык.