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Мир

Британия начнет требовать от мигрантов лучшего знания английского языка

Британия планирует повысить требования к знанию английского языка мигрантами, фото - Новости Zakon.kz от 09.05.2025 07:40 Фото: pixabay
Британия планирует повысить требования к знанию английского языка мигрантами, сообщает Zakon.kz.

По мнению правительства Великобритании, такие условия позволят улучшить интеграцию мигрантов в стране, пишет The Telegraph. На следующей неделе будет опубликована "Белая книга" по вопросам иммиграции, которая потребует от лиц, подающих заявку на рабочую визу в Британию, продемонстрировать высокий уровень владения английским языком.

Нынешний уровень, эквивалентный общему сертификату о среднем образовании по английскому языку как иностранному, считается слишком базовым для интеграции. Он требует от мигрантов понимания основных вопросов, "регулярно возникающих на работе, в школе или во время досуга", умения решать ситуации, "которые могут возникнуть во время путешествий", и "составлять простые связные тексты на знакомые или личные темы".

Ожидается, что уровень будет повышен до B2. По данным Министерства внутренних дел, этот уровень предполагает, что люди должны высказываться "свободно и спонтанно, без очевидного поиска выражений" и говорить на английском "гибко и эффективно для социальных, академических и профессиональных целей".

"Белая книга" призвана решить проблему рекордного уровня чистой миграции, который в прошлом году составил 728 тыс. человек, и помочь трудоустроить более 9 млн экономически неактивных людей. Другие нововведения ужесточат правила проверки, проводимые для обеспечения того, чтобы все мигранты могли подтвердить свое знание английского языка. Ожидается, что заявители на получение убежища должны будут соответствовать этим стандартам через пять лет, чтобы получить право на постоянное проживание.

Также "Белая книга" потребует от мигрантов доказать, что они разделяют общие британские ценности, такие как демократия и толерантность к различным религиям, убеждениям и культурам, хотя пока не понятно, как это будет проверяться. Сейчас такие вопросы задают только в рамках теста, который является обязательным для мигрантов, подающих заявку на постоянное проживание в Великобритании после не менее пяти лет проживания.

Недавно в Великобритании женщина выиграла суд против компании, которая уволила ее в выходной день.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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