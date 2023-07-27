Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий
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Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий, сообщает Zakon.kz.
Гутерреш заявил журналистам, что ООН решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии.
"Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума", – цитируют Гутерреша РИА Новости.
Также он заявил, что не знает, где находится лидер Нигера.
"Но он задержан. Он сказал мне, что он в порядке, но ситуация очень серьезная", – отметил он, пояснив, что говорил с Базумом накануне по телефону.
В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.
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