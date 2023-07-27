Генсек ООН призвал удерживающих президента Нигера освободить его без предусловий

Генсек ООН Антониу Гутерреш призвал удерживающих президента Нигера Мохамеда Базума немедленно его освободить без предусловий, сообщает Zakon.kz.

Гутерреш заявил журналистам, что ООН решительно осуждает нападение на демократически избранное правительство и поддерживает усилия ЭКОВАС и Африканского союза по восстановлению демократии.

"Теперь я хочу обратиться непосредственно к тем, кто его удерживает: немедленно и безоговорочно освободить президента Базума", – цитируют Гутерреша РИА Новости.

Также он заявил, что не знает, где находится лидер Нигера.

"Но он задержан. Он сказал мне, что он в порядке, но ситуация очень серьезная", – отметил он, пояснив, что говорил с Базумом накануне по телефону.

В ночь на 27 июля в прессе появилась информация о свержении президента южноафриканского Нигера. В стране, по заявлению военных, ввели комендантский час.