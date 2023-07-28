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Океан вокруг американского штата Флорида нагрелся до 38 градусов

мужчина на пляже Фото: pixabay
На этой неделе температура поверхности океана в районе острова Флорида-Кис поднялась до 38,4°C, что может стать глобальным рекордом. Тепловой режим океана в этом штате достигает небывалых экстремальных значений, сообщает Zakon.kz.

По данным Национального управления океанических и атмосферных исследований (Noaa), нормальная температура воды в этом районе в это время года должна составлять 23-31°C. Уровень тепла, зафиксированный на этой неделе, примерно соответствует температуре горячей ванны.

"Мы не ожидали, что это потепление произойдет так рано в начале года и будет таким экстремальным. Это беспрецедентный случай".Сотрудник отдела наблюдения за коралловыми рифами Национального управления океанических и атмосферных исследований Дерек Манзелло 

Отмечается, что такие высокие температуры в океане уничтожают его обитателей. Это можно сравнить с лесными пожарами. По словам экспертов, тепловой купол 2021 года, вероятно, погубил более 1 млрд морских животных вдоль канадской части Тихого океана.

Всемирная метеорологическая организация ООН (ВМО) сообщила ранее в этом месяце, что температура воды в Мировом океане достигла месячных рекордов с мая. По данным Noaa, температура поверхности моря во всем мире побила месячные рекорды тепла в апреле, мае и июне.

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