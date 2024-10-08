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Штат Флорида в США готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет

Штат Флорида в США готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет, фото - Новости Zakon.kz от 08.10.2024 07:18 Фото: pexels
Шторм произошел спустя две недели после урагана "Хелен", который нанес огромный ущерб и унес жизни более 200 человек. Теперь ураган в США, усилился до шторма пятой категории. Штат Флорида готовится к крупнейшей эвакуации за семь лет, сообщает Zakon.kz.

По информации Sky News, Национальный центр по наблюдению за ураганами обновил прогноз погоды после того, как ветер со скоростью 285 км/ч пронесся на восток через Мексиканский залив.

Прогнозируется, что он обрушится на район залива Тампа, а затем на Орландо.

Высказано предупреждение о возможном штормовом всплеске высотой от 2,4 до 3,6 м – самом высоком за всю историю региона – и о возможности широкомасштабного наводнения.

Синоптики говорят, что некоторые пострадавшие районы, вероятно, снова пострадают от стихии, что усугубит ущерб, нанесенный менее двух недель назад.

Кевин Гатри, директор отдела по управлению чрезвычайными ситуациями Флориды, предупредил, что жителям следует подготовиться к "крупнейшей эвакуации со времен урагана Ирма 2017 года.

Ранее сообщалось, что нападения ос грозят пострадавшим от наводнения в США массовой аллергией.

Аксинья Титова
США 2024 год Наводнения
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