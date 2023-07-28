Метавселенная Марка Цукерберга потеряла 21,3 млрд долларов с января 2022 года

С начала 2022 года подразделение Марка Цукерберга по Метавселенной потеряло 21,3 млрд долларов.

Согласно данным о доходах компании Meta за второй квартал, Reality Labs, подразделение, занимающееся разработкой программного обеспечения для виртуальной реальности, с января 2022 года потеряло около 21,3 млрд долларов.



Во II квартале 2023 года продажи этого подразделения составили 276 млн долларов, что значительно меньше, чем 339 млн долларов в начале 2023 года.

И худшее, по мнению экспертов, еще впереди.

Финансовый директор Сьюзан Ли заявила, что в будущем ожидается значительное увеличение операционных убытков из-за усилий по разработке продуктов дополненной и виртуальной реальности. Она добавила, что в прошедшем квартале это подразделение также зафиксировало дополнительный убыток в размере 3,1 млрд долларов.

В прошлом году убытки Reality Labs составили 13,7 млрд долларов при выручке в 2,16 млрд долларов, в основном за счет продаж гарнитур виртуальной реальности Meta, которые Цукерберг назвал "первой мейнстримовой гарнитурой с цветной смешанной реальностью высокого разрешения".

Ли добавила, что, по ее прогнозам, в III квартале выручка компании будет такой же, как и в 2022 году, однако Meta, скорее всего, превысит свой бюджет.

"Мы ожидаем, что общие расходы за весь 2023 год составят 88-91 млрд долларов, что выше нашего предыдущего прогноза в 86-90 млрд долларов в связи с расходами, связанными с юридическими вопросами, которые были зафиксированы во втором квартале 2023 года". Сьюзан Ли

Однако на этом финансовые проблемы Meta не заканчиваются.



В начале этого месяца комик Сара Сильверман подала иск против компании в связи с нарушением авторских прав и несанкционированным использованием ее работ.

Сильверман, а также Кристофер Голден и Ричард Кадри подали в суд на разработчика ChatGPT компанию OpenAI, утверждая, что она обучила своих ботов искусственному интеллекту, используя их работы без их разрешения.

В иске говорится, что писатели "не давали согласия на использование их книг, защищенных авторским правом, в качестве обучающего материала для ChatGPT. Тем не менее, и материалы использовали для обучения ChatGPT".

В иске к Meta говорится, что книги этих авторов фигурируют в наборе данных, который Цукерберг использовал для обучения группы ИИ-ботов LLaMA.