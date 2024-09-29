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Марк Цукерберг стал в шесть раз богаче после запуска метавселенной

Марк Цукерберг, миллиардеры, фото - Новости Zakon.kz от 29.09.2024 09:36 Фото: Instagram/zuck
Состояние миллиардера из США Марка Цукерберга увеличилось в шесть раз после запуска метавселенной Metaverse и достигло 201 миллиарда долларов, сообщает Zakon.kz

Он стал богаче на 73,4 миллиарда долларов в 2024 году, пишет news.ru. При этом Цукерберг занял четвертое место в перечне 500 самых богатых людей мира, который составляет Bloomberg. Его опережают основатель Tesla и SpaceX Илон Маск, основатель Amazon Джефф Безос и владелец группы LVMH Бернар Арно.

Акции Meta Platforms Inc. сейчас продаются по рекордно высокой цене. С начала 2024 года их цена выросла на 60% относительно предыдущего года. 28 сентября они торговались на рекордной отметке в 568,95 доллара за единицу.

Ранее сообщалось, что Илон Маск может стать первым в мире триллионером к 2027 году. В своих расчетах эксперты исходили из того, что его состояние растет в среднем на 110%, и уже сейчас оно составляет 251 млрд долларов. А это делает Маска самым состоятельным человеком планеты.

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