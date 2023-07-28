Ситуация в Украине: Зеленский перенес Рождество, Литва может закрыть границу с Беларусью из-за "Вагнера"
Фото: president.gov.ua
США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, Совет Федерации РФ установил призывной возраст с 18 до 30 лет, сообщает Zakon.kz.
- В Минобороны РФ назвали терактом взрыв в Таганроге. "Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога";
- Еще одна ракета была сбита системами ПВО в Азовском районе, добавили в Минобороны РФ;
- В больницы доставлены девять человек, пострадавших от взрыва в Таганроге, их состояние - средней и легкой степени тяжести - СМИ;
- Президент России Владимир Путин о ситуации в Украине и расширении НАТО: все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности;
- США не намерены приглашать Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, пишет The Washington Post;
- Речь о возможной поездке Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
- США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, пишет Politico;
- Совет Федерации РФ установил призывной возраст с 18 до 30 лет и одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки;
- Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования в Украине Рождества на 25 декабря вместо 7 января;
- Катар предоставил Украине $20 млн для поддержки продовольственной инициативы "Зерно с Украины", заявил глава правительства, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани;
- Президент Конго призвал к рассмотрению африканской мирной инициативы и окончанию конфликта в Украине;
- Литва может закрыть границу с Беларусью из-за размещения там ЧВК "Вагнер", заявил замглавы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс;
- Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян, снова заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.
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