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Ситуация в Украине: Зеленский перенес Рождество, Литва может закрыть границу с Беларусью из-за "Вагнера"

Ситуация в Украине 28 июля Фото: president.gov.ua
США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, Совет Федерации РФ установил призывной возраст с 18 до 30 лет, сообщает Zakon.kz.
  • В Минобороны РФ назвали терактом взрыв в Таганроге. "Российскими средствами ПВО украинская ракета была обнаружена и перехвачена в воздухе. Обломки сбитой ракеты упали на территории Таганрога";
  • Еще одна ракета была сбита системами ПВО в Азовском районе, добавили в Минобороны РФ;
  • В больницы доставлены девять человек, пострадавших от взрыва в Таганроге, их состояние - средней и легкой степени тяжести - СМИ;
  • Президент России Владимир Путин о ситуации в Украине и расширении НАТО: все проблемы должны решаться в ходе переговоров, но с нами отказываются говорить, включая и вопросы стратегической безопасности;
  • США не намерены приглашать Путина на саммит АТЭС в Сан-Франциско в ноябре, пишет The Washington Post;
  • Речь о возможной поездке Путина на АТЭС в Сан-Франциско пока не заходила, до этого еще есть много мероприятий, прокомментировал ситуацию пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков;
  • США рассчитывают поставить первую партию танков Abrams Украине в сентябре, пишет Politico;
  • Совет Федерации РФ установил призывной возраст с 18 до 30 лет и одобрил закон о запрете на выезд за рубеж после вручения повестки;
  • Президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о переносе празднования в Украине Рождества на 25 декабря вместо 7 января;
  • Катар предоставил Украине $20 млн для поддержки продовольственной инициативы "Зерно с Украины", заявил глава правительства, шейх Мухаммед бен Абдель Рахман Аль Тани;
  • Президент Конго призвал к рассмотрению африканской мирной инициативы и окончанию конфликта в Украине;
  • Литва может закрыть границу с Беларусью из-за размещения там ЧВК "Вагнер", заявил замглавы литовского МВД Арнольдас Абромавичюс;
  • Существование Украины и дееспособность украинской армии держится только на деньгах Запада, суверенитет потерян, снова заявил премьер-министр Венгрии Виктор Орбан.

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Россия Ситуация в Украине Виктор Орбан Зеленский Владимир Песков Дмитрий Путин Владимир Венгрия Катар Конго Литва США
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