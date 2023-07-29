Байден забыл подписать документ, ради которого выступал

Американский лидер Джо Байден выступал с речью в в штате Мэн и забыл подписать приказ, ради которого выступал, сообщает Zakon.kz

Как пишет Lenta.ru после завершения речи, в которой он упомянул о достижениях администрации в экономике, американский лидер сошел с трибуны и начал пожимать руки присутствующим. Потом к нему подошел помощник и сказал шепотом несколько слов, и глава государства вернулся на трибуну к позабытому документу.

"Я забыл, что не подписал приказ. Столько разговоров и никакого действия", — сказал Джо Байден в микрофон.

Ранее уже писали что у Бадена проблемы с памятью. В начале июля отвечая на вопросы журналистов о вступлении в НАТО, оговорился, перепутав Россию и Украину.