Внедорожник из президентского кортежа Байдена протаранил неизвестный

В штате Дэлавер в автомобиль, находившийся рядом с кортежем президента США Джо Байдена, врезался неизвестный. Американский лидер и его супруга не пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации ТАСС, другие обстоятельства и причина ДТП выясняются.

СМИ пишут, что мужчина врезался во внедорожник президентского кортежа, когда глава государства вместе с супругой Джилл Байден выходили из штаб-квартиры предвыборного штаба демократа в центре Уилмингтона.

А по данным пресс-пула, серебристый седан с номерами штата Делавэр врезался в автомобиль, который, судя по всему, прикрывал кортеж на перекрестке напротив входа в предвыборный штаб. Агенты Секретной службы США быстро окружили автомобиль виновника ДТП и наставили оружие на водителя, который тут же поднял руки вверх.

Ранее мы писали, что американские СМИ заявили, что рейтинг президента Джо Байдена упал до рекордных показателей в 40%.