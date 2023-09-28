Минздрав Узбекистана: пострадавших в результате взрыва и пожара госпитализируют

В Министерстве здравоохранения Узбекистана сообщили о пострадавших при пожаре на одном из промышленных складов, сообщает Zakon.kz

Врачи оказывают помощь жителям домов, расположенных неподалеку от складов.

"Пострадавшие в результате пожара доставлены в Республиканский научный центр экстренной медицинской помощи и его филиал в Ташкентской области", - говорится в сообщении в Telegram-канале ведомства.



Среди них нет серьезных травм, в данное время врачи оказывают людям необходимую медицинскую помощь. Количество пострадавших не уточняется.

Ранее в МЧС и МВД Узбекистана прокомментировали информацию о взрыве.

В частности МЧС опровергло сообщения в соцсетях об авиакатастрофе, якобы ставшей причиной сильного взрыва и пожара на одном из промышленных складов. А согласно данным МВД Узбекистана, взрыв произошел из-за удара молнии. В результате происшествия были повреждены здания и окна. Некоторые люди получили ранения от осколков.

На данный момент нет информации о погибших.

Ранее в соцсетях появилась информация о мощнейшем взрыве в Ташкенте в районе аэропорта. Писали что пожаром охвачена большая территория. В близлежащих домах выбиты стёкла. Взрывная волна ощущалась даже в 30 километрах от эпицентра. Очевидцы сообщали о большом количестве пострадавших.