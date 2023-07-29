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Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья

госпитализация Фото: ВКонтакте/Гарик Сукачев
Российского музыканта Гарика Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья, сообщает Zakon.kz.

Согласно информации, опубликованной на его официальной группе в соцсети "ВКонтакте", концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы.

"В связи с ухудшением здоровья и вынужденной госпитализацией Игоря Ивановича концерт в Рускеале на хуторе Елки пройдет в неожиданном формате "Народное караоке", – говорится в публикации.

Отмечается, что купившим билеты через агрегатор Ticketscloud вернут деньги в течение трех рабочих дней. Чтобы вернуть билеты, приобретенные на платформах "Кассир", "Кассир – Петрозаводск" и "Яндекс", нужно оставить заявки на этих сайтах.

Гарик Сукачев (Игорь Сукачев) – советский и российский рок-музыкант, поэт и композитор. Лидер групп "Закат солнца вручную", "Постскриптум ", "Бригада С" и "Неприкасаемые".

Ранее сообщалось, что Джонни Деппа экстренно госпитализировали перед концертом в Будапеште.

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