Российский певец Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за сорванное выступление из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

На его официальной группе в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором артист пообещал, что концерт, несмотря на госпитализацию, все равно состоится.

"Дорогие друзья, все те, кто должен был прийти или приехать на наш концерт... я загремел в больницу. Но концерт состоится. Прошу, конечно, у вас у всех прощения. Но все мы живые люди. Хочу вам сказать, что болезни проходят, мы обязательно приедем. Это точно", – заявил артист.





Ранее сообщалось, что Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы. Между тем, о том, чем болен артист, не сообщается.