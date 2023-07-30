Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за сорванное выступление

певец Фото: ВКонтакте/Гарик Сукачев
Российский певец Гарик Сукачев извинился перед поклонниками за сорванное выступление из-за болезни, сообщает Zakon.kz.

На его официальной группе в соцсети "ВКонтакте" появилось видео, на котором артист пообещал, что концерт, несмотря на госпитализацию, все равно состоится.

"Дорогие друзья, все те, кто должен был прийти или приехать на наш концерт... я загремел в больницу. Но концерт состоится. Прошу, конечно, у вас у всех прощения. Но все мы живые люди. Хочу вам сказать, что болезни проходят, мы обязательно приедем. Это точно", – заявил артист.


Ранее сообщалось, что Сукачева госпитализировали из-за ухудшения здоровья. Концерт, на котором должен был выступать артист, проведет его команда, вход будет свободным, уточнили организаторы. Между тем, о том, чем болен артист, не сообщается.

Читайте также

Ситуация в Украине: Зеленский навестил раненых военнослужащих, воздушная тревога объявлена в 6 областях

Иск Трампа о клевете против журналистов отклонен

В Китае прокомментировали военную помощь США Тайваню

Елена Беляева
Россия
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
спортсмен
Роман Костомаров показал новое видео с тренировок
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Какие знаки зодиака сложнее всего любить
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
шмель, цветок
Гороскоп для всех знаков зодиака на 30 июля
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления