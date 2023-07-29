Ситуация в Украине: 70 населенных пунктов остались без света, шахматистов призвали не жать руки россиянам

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Федерация шахмат Украины призвала своих спортсменов воздержаться от рукопожатий с россиянами и белорусами на Кубке мира и других международных соревнованиях, сообщает Zakon.kz.

Владимир Зеленский заявил, что посетил передовые позиции украинских сил спецопераций на Бахмутском направлении.

В подконтрольном Киеву Запорожье был слышен взрыв, сообщило украинское издание "Суспильне" (Общественное).

Предстоящая зима может стать для украинцев очень сложной, заявил советник главы офиса Владимира Зеленского Михаил Подоляк в интервью "24 каналу".

Более 70 населенных пунктов в ряде областей Украины остаются без света из-за грозового шторма, сообщили в субботу в национальной энергетической компании "Укрэнерго".

Руководитель офиса президента Украины Андрей Ермак провел телефонный разговор с главным советником президента Федеративной Республики Бразилия Селсо Аморимом. Ермак рассказал собеседнику о подготовке очередной встречи советников по национальной безопасности лидеров государств относительно реализации инициатив Украины по восстановлению устойчивого и справедливого мира на основе уважения Устава ООН и международного права.

Польские силовики ночью насильно вытеснили через границу на территорию Беларуси пятерых мигрантов, сообщил Госпогранкомитет республики.

Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что украинские войска "обломают зубы", если попытаются организовать вторжение в Крым.



Движение автотранспорта по Крымскому мосту восстановлено, сообщается в телеграм-канале об оперативной обстановке на мосту. Отметим, что движение на мосту закрывали три раза.

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