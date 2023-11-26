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Украинцы анонсировали игру о Голодоморе, 130 населенных пунктов остались без света – ситуация в Украине

украинцы планируют создать игру о голодоморе Фото: скриншот видео
Украинские разработчики опубликовали первый трейлер с анонсом игры "Голодный Путь" (Famine Way), которая посвящена 90-й годовщине Голодомора. В игре показаны реалии Голодомора в Украине 1932-1933 годов глазами 10-летней девочки, сообщает Zakon.kz.
  • Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в интервью радио Suomi.
  • Сотрудники военкоматов в Украине смогут снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации, соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.
  • Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы.
  • Более 130 населенных пунктов Одесской области, а также тысячи жителей одного из районов Одессы остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. Об этом сообщила региональная компания "ДТЭК Одесские электросети".
  • Силовой переворот произошел в Киеве 10 лет назад, была свергнута легитимная власть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.
  • Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше с призывом остановить блокировку КПП на границе с Украиной.
  • Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.
  • Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области. 
  • Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны. Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве.

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