Украинцы анонсировали игру о Голодоморе, 130 населенных пунктов остались без света – ситуация в Украине

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Украинские разработчики опубликовали первый трейлер с анонсом игры "Голодный Путь" (Famine Way), которая посвящена 90-й годовщине Голодомора. В игре показаны реалии Голодомора в Украине 1932-1933 годов глазами 10-летней девочки, сообщает Zakon.kz.

Финляндия готова закрыть последний пункт пропуска на границе с Россией в случае продолжения неконтролируемого притока беженцев, заявил премьер-министр республики Петтери Орпо в интервью радио Suomi.

Сотрудники военкоматов в Украине смогут снимать на фото и видео процедуру проверки документов и вручения повесток мужчинам призывного возраста в рамках мобилизации, соответствующий документ готовят депутаты Верховной рады, сообщил секретарь комитета украинского парламента по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки Роман Костенко.

Глава крымского парламента Владимир Константинов заявил, что к попыткам украинских войск атаковать Крым причастны западные военные специалисты и инструкторы.

Более 130 населенных пунктов Одесской области, а также тысячи жителей одного из районов Одессы остались без света в результате аварий, вызванных сильными снегопадом и ветром. Об этом сообщила региональная компания "ДТЭК Одесские электросети".

Силовой переворот произошел в Киеве 10 лет назад, была свергнута легитимная власть, заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Мэр Львова Андрей Садовой на польском языке обратился к Польше с призывом остановить блокировку КПП на границе с Украиной.

Министр обороны США Ллойд Остин обсудил с украинским коллегой Рустемом Умеровым вопросы, связанные с оказанием Западом военной помощи Киеву. Об этом говорится в заявлении пресс-секретаря Пентагона генерала ВВС США Патрика Райдера.

Воздушная тревога объявлена в Днепропетровской, Полтавской, Сумской, Харьковской и Черниговской областях Украины. Об этом свидетельствуют данные официального ресурса оповещения населения. Также сирены звучат в подконтрольной Киеву части Запорожской области.

Швейцария выделит более 3 млн евро на реализацию инициативы "Зерно из Украины" (Grain From Ukraine), целью которой является поставка украинского зерна в беднейшие страны. Об этом заявил президент Швейцарии Ален Берсе во время саммита продовольственной безопасности в Киеве. Читайте также Катер с людьми застрял на Байкале Землетрясение магнитудой 4,5 произошло в Иране Джоконда из "Девятой роты" второй раз стал отцом

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