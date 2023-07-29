Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Жителей Пекина предупредили об опасной погоде

Китай Фото: pixabay
Пекинское метеорологическое управление объявило высокий (оранжевый) уровень предупреждения об опасной погоде в связи с надвигающимся на столицу и ее окрестности ливнем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, населению рекомендовано не выходить из домов, не устраивать массовые мероприятия и принять все возможные меры предосторожности.

"Пекин с вечера субботы до утра воскресенья подвергнется сильному ливню, интенсивность которого может приблизиться или превысить интенсивность самого сильного ливня в городе 21 июля 2012 года", – заявили в управлении.

Отмечается, что многие объекты в городе закрыты для посещения, чтобы избежать скопления людей. Приостановлены спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодных катаклизмах с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее, 24 июля, из-за селя временно закрыли для туристов курорт "Шымбулак".

Читайте также

Брэд Питт провел лето с новой возлюбленной на вилле Анджелины Джоли

В столице Бангладеш во время беспорядков пострадали полицейские

Ситуация в Украине: 70 населенных пунктов остались без света, шахматистов призвали не жать руки россиянам

Елена Беляева
Китай Пекин
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
Сколько дней казахстанцы отдохнут в августе 2023 года
цветок, ромашка
Субботний гороскоп для всех знаков зодиака
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
В Астане, Алматы и еще двух городах РК обещают неблагоприятные метеоусловия
Алматы, город
Инспектор пытался незаконно завладеть землей в Алматы
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления