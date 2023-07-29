Жителей Пекина предупредили об опасной погоде

Пекинское метеорологическое управление объявило высокий (оранжевый) уровень предупреждения об опасной погоде в связи с надвигающимся на столицу и ее окрестности ливнем, сообщает Zakon.kz.

Как пишет ТАСС, населению рекомендовано не выходить из домов, не устраивать массовые мероприятия и принять все возможные меры предосторожности.

"Пекин с вечера субботы до утра воскресенья подвергнется сильному ливню, интенсивность которого может приблизиться или превысить интенсивность самого сильного ливня в городе 21 июля 2012 года", – заявили в управлении.

Отмечается, что многие объекты в городе закрыты для посещения, чтобы избежать скопления людей. Приостановлены спортивные мероприятия в помещении и на открытом воздухе.

В Китае действует четырехуровневая система предупреждения о погодных катаклизмах с цветовой кодировкой: красный цвет обозначает наиболее серьезное предупреждение, за ним следуют оранжевый, желтый и синий.

Ранее, 24 июля, из-за селя временно закрыли для туристов курорт "Шымбулак".