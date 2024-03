"Оранжевый" уровень опасности объявлен в ОАЭ из-за ливней

"Оранжевый" уровень опасности объявлен в Объединенных арабских эмиратах (ОАЭ) в связи с обрушившимися на страну мощными ливнями, сообщает Zakon.kz.

Как пишет газета Khaleej Times, с началом выходных в разных частях ОАЭ начал непрерывно идти сильный дождь, сопровождаемый мощными грозами.

"Многие жители проснулись от шума ливней, темного неба и сильного ветра", – говорится в сообщении.

Местные власти порекомендовали жителям страны оставаться дома. Также в ОАЭ на данный момент отменены все массовые мероприятия и закрыты популярные места отдыха.

Dubai & surrounding seems to have received heavy rains. Private weather stations in & around the city has recorded 30-40 mm so far which is very high for these places causing flooding situations.#UAE #Dubai pic.twitter.com/ZfGefiyco9 — Hrishi Jawahar (@jhrishi2) March 9, 2024

"Уровень "оранжевой" тревоги объявлен для всех эмиратов. Это означает, что по всей стране ожидаются опасные погодные явления", – отмечает издание.

Ранее сообщалось, что рейс авиакомпании Air Astana КС 898 направлением Дубай – Алматы задержался из-за загруженного движения на аэродроме, вызванного обильными осадками.