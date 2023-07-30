Иск Трампа о клевете против журналистов отклонен

Федеральный судья отклонил иск Дональда Трампа о диффамации на сумму 475 миллионов долларов против информационного агентства CNN, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент заявил, что сеть описала его фальсификацию на выборах как "большую ложь", связывающую его с Адольфом Гитлером, пишет Reuters.

В постановлении поздно вечером в пятницу судья США Рааг Сингхал, выдвинутый Трампом в 2019 году, заявил, что слова CNN являются мнением, а не фактом, и поэтому не могут быть предметом иска о клевете.

"Заявления CNN, хотя и вызывающие отвращение, с точки зрения закона не являются диффамационными", — написал Сингхал, который заседает в федеральном суде в Форт-Лодердейле.

В заявлении представитель Трампа, по видимому, планирует подать еще один иск.

"Мы согласны с выводами уважаемого судьи о том, что заявления CNN о президенте Трампе отвратительны. CNN будет нести ответственность за неправомерное жестокое обращение с президентом Трампом и его сторонниками".

В заявлении не говорится, будет ли Трамп обжаловать это решение.

В иске, поданном в октябре 2022 года, указаны пять случаев, когда CNN либо публиковала истории, либо транслировала комментарии, ссылаясь на утверждения Трампа о выборах 2020 года как на его "большую ложь". Эта фраза также ассоциируется с нацистским режимом пропаганды.

В иске говорится, что формулировка представляет собой преднамеренную попытку CNN распространить среди своей аудитории связь между истцом и одной из самых отвратительных фигур в современной истории.

С момента начала своей первой президентской кампании в 2015 году Трамп часто нападал на средства массовой информации, освещение которых ему не нравится, причем CNN был излюбленной мишенью.

Трамп является главным кандидатом на пост президента от республиканцев в 2024 году, несмотря на то, что ему предъявлены обвинения как на уровне штата, так и на федеральном уровне. Суд над бывшим президентом США Дональдом Трампом начнется 20 мая 2024.