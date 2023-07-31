Три четверти мировой популяции тигров обитает в Индии

Популяция тигров в Индии в период с 2018 по 2022 год ежегодно увеличивалась на 6%, и теперь в стране обитает три четверти от общего числа тигров в мире. Такие данные привели в правительстве страны, сообщает Zakon.kz.

Согласно отчету Status of Tigers 2022, популяция тигров в Индии увеличилась с 2 967 особей в 2018 году до 3 682 особей в 2022 году, сообщает UPI.



"В Центральной Индии, на Шиваликских холмах и Гангских равнинах наблюдается заметное увеличение численности тигров, особенно в штатах Мадхья-Прадеш, Уттаракханд и Махараштра. В настоящее время в Индии обитает почти 75% мировой популяции диких тигров". из заявления Министерства охраны окружающей среды, лесов и климатических изменений Индии

Индийское правительство начало реализацию проекта "Тигр" – инициативы по защите и восполнению местной популяции тигров – в 1973 году. С момента начала реализации проекта он охватывал всего девять тигриных заповедников, а в настоящее время охватывает 53.



В 2005 году правительство приняло более жесткие меры по охране заповедников.

"Сейчас мы имеем процветающую популяцию тигров с нижним и верхним пределом численности от 3 167 до 3 925 особей (в среднем 3 682)". министр охраны окружающей среды, лесного хозяйства и изменения климата Бхупендер Ядав

Бхупендер Ядав заявил, что Индия не только успешно защитила популяцию тигра, но и обеспечила будущее всех форм жизни.