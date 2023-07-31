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В Китае число геймеров достигло рекордного уровня

Видеоигры Фото: pixabay
Число геймеров в Китае достигло рекордной отметки в 668 млн человек. Крупнейший в мире игровой рынок возвращается к росту после жестоких репрессий, сообщает Zakon.kz.

Число геймеров, по данным на конец июня, составляет около половины населения страны. Доходы от продаж на внутреннем игровом рынке за первое полугодие этого года достигли 144,263 млрд юаней, сообщает Asia One.

На фоне вялого мирового игрового рынка китайская игровая индустрия постепенно выходит из впадины и демонстрирует тенденцию к росту.

В прошлом году количество геймеров в Китае впервые сократилось на фоне многомесячных правительственных запретов против игровой индустрии, вызванных проблемой игровой зависимости. Многие гиганты игровой индустрии, включая Tencent Holdings и NetEase, потеряли значительные доходы и рыночную стоимость.

Однако доходы от игрового бизнеса еще не вернулись к уровню, существовавшему до начала репрессий. Доходы от продаж упали со 150,493 млрд юаней в первом полугодии 2021 года до 144,263 млрд в этом полугодии.

В период с 2021 по 2022 годы власти почти на восемь месяцев прекратили утверждение новых игр в рамках репрессий, но затем ослабили регулирование. В среду регуляторы одобрили последнюю партию игровых лицензий, что позволило 88 играм выйти на рынок в июле.

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