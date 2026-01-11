#Казахстан в сравнении
Туризм

Отель для геймеров появился в Китае

Отель для геймеров в Китае, фото - Новости Zakon.kz от 11.01.2026 07:45 Фото: Facebook/karnoxofficial
В китайском округе Цзиньюн открылся отель для геймеров, сообщает Zakon.kz.

Оказалось, что геймерский рай создал владелец мебельной фабрики, который и сам обожает компьютерные игры.

Фото: karnoxchairs

Отель называется Master-K и за 50 долларов можно получить номер на двоих с мощными компьютерами.

"Если есть спрос, то почему нет? Это как коворкинг, только для геймеров. Главное – знать меру", – отреагировали в комментариях.

Фото: karnoxchairs

Выяснилось, что подобные отели входят в более широкую тенденцию роста киберспортивной культуры страны. Китай давно стал одним из крупнейших рынков видеоигр и киберспорта в мире с огромным числом игроков, турниров и специализированных мест для игры.

"Раньше люди пропадали в интернет-кафе, теперь в геймерских отелях. Меняется форма, не суть", – скептически восприняло новость старшее поколение, проживающее в Китае.

Недавно в Узбекистане пресекли деятельность нелегального туристического агентства, которое организовало незаконные поездки для желавших совершить Умру.

Фото Алия Абди
Алия Абди
