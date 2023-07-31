Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В сети появилось первое изображение свергнутого президента Нигера

президенты Нигера и Чада Фото: Facebook/GMahamatIdi
В Интернете появилось первое после попытки переворота изображение отстраненного от власти президента Нигера, на котором он широко улыбается и выглядит здоровым во время встречи с президентом соседнего Чада, сообщает Zakon.kz.

Махамат Идрисс Деби, президент Чада, прибыл в Нигер в качестве дипломатического посланника, чтобы побеседовать с демократически избранным президентом страны Мохамедом Базумом, который, как предполагается, содержится в президентской резиденции, и организаторами переворота, сообщает The Guardian.

Деби заявил, что совершил поездку в Нигер, "переживающий серьезный политический кризис... чтобы изучить все пути мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседнюю страну".

Он также разместил фотографию с главой переворота, генералом Абдурахаманом Тчиани, начальником президентской гвардии Нигера, который также улыбается и одет в военную форму.

свержение власти в Нигере

Фото: Facebook/GMahamatIdi

Солдаты утверждают, что им удалось отстранить президента от власти, но острая борьба за власть продолжается. Соседние страны и международные партнеры отказались признать новое руководство и потребовали восстановления Базума в должности.

Базум не пострадал и продолжает общаться по телефону с иностранными правительствами.

Не имеющий выхода к морю Нигер, бывшая французская колония, стал важнейшим союзником для западных держав, ищущих помощи в борьбе с джихадистскими повстанцами, которые в последнее десятилетие распространились из Мали по всему Сахельскому региону.

Избрание Базума в 2021 году стало первым демократическим переходом власти в государстве, где с момента получения независимости от Франции в 1960 года произошло четыре военных переворота.

Данияр Кунафин
Нигер
Следите за новостями zakon.kz в:
telegram instagram
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Сотрудник банка в Кызылординской области похитил более 600 млн тенге
АФМ: Сотрудник банка вынес из хранилища более 600 млн тенге и проиграл все у букмекеров
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Отстроенные для переселенцев дома в селе СКО разобрали за ненадобностью
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Семейное фото Али Окапова умилило казахстанцев
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления