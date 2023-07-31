В сети появилось первое изображение свергнутого президента Нигера
Махамат Идрисс Деби, президент Чада, прибыл в Нигер в качестве дипломатического посланника, чтобы побеседовать с демократически избранным президентом страны Мохамедом Базумом, который, как предполагается, содержится в президентской резиденции, и организаторами переворота, сообщает The Guardian.
Деби заявил, что совершил поездку в Нигер, "переживающий серьезный политический кризис... чтобы изучить все пути мирного выхода из кризиса, сотрясающего эту соседнюю страну".
Он также разместил фотографию с главой переворота, генералом Абдурахаманом Тчиани, начальником президентской гвардии Нигера, который также улыбается и одет в военную форму.
Фото: Facebook/GMahamatIdi
Солдаты утверждают, что им удалось отстранить президента от власти, но острая борьба за власть продолжается. Соседние страны и международные партнеры отказались признать новое руководство и потребовали восстановления Базума в должности.
Базум не пострадал и продолжает общаться по телефону с иностранными правительствами.
Не имеющий выхода к морю Нигер, бывшая французская колония, стал важнейшим союзником для западных держав, ищущих помощи в борьбе с джихадистскими повстанцами, которые в последнее десятилетие распространились из Мали по всему Сахельскому региону.
Избрание Базума в 2021 году стало первым демократическим переходом власти в государстве, где с момента получения независимости от Франции в 1960 года произошло четыре военных переворота.