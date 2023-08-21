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Делегация западноафриканского блока встретилась со свергнутым президентом Нигера

военные ЭКОВАС Фото: wikimedia
Делегация экономического блока западноафриканских стран прибыла в Нигер и встретилась с отстраненным от власти президентом страны в поисках мирного решения проблемы после захвата власти военными в результате переворота, сообщает Zakon.kz.

Сообщается, что свергнутый президент Нигера Мохамед Базум "был в хорошем расположении духа". Он по-прежнему находится под стражей, сообщает The Guardian.

После переворота он вместе со своей семьей находится в официальной резиденции. Международное сообщество все больше обеспокоено условиями его содержания под стражей.

Делегация ЭКОВАС находилась в Нигере для переговоров и с офицерами, захватившими власть у Базума 26 июля.

Во главе с бывшим нигерийским лидером Абдулсалами Абубакаром представители ЭКОВАС встретились с некоторыми из старших офицеров, захвативших власть. В субботу Тчиани заявил, что Нигер не хочет войны и по-прежнему открыт для диалога, но будет защищаться, если ЭКОВАС применит силу.

Визит делегации состоялся после того, как военные руководители стран ЭКОВАС заявили о своей готовности вмешаться в ситуацию и восстановить в должности отстраненного от власти президента.

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