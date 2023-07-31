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Ситуация в Украине: Зеленская встретилась с премьером Катара, рождаемость в стране снизилась до минимума

первая леди Украины Фото: president.gov.ua
Первая леди Украины Елена Зеленская обсудила с премьер-министром Катара шейхом Мухаммадом бин Абдулрахманом Аль Тани строительство укрытий в школах и восстановление Изюмской больницы, сообщает Zakon.kz.
  • Президент России Владимир Путин подписал федеральный закон, позволяющий передавать вещдоки и конфискат на нужды граждан и организаций в период мобилизации, военного положения или военного времени.
  • Рождаемость в Украине достигла самого низкого уровня за все годы независимости, сообщает в понедельник аналитический ресурс "Опендатабот", который занимается агрегацией официальных данных в стране.
  • МИД Ирана поддержал мирную инициативу Саудовской Аравии по Украине.
  • Уровень террористической угрозы в Москве повышать не планируется – Песков.
  • В Украине построят сервисный центр по ремонту беспилотников, украинское минобороны и турецкая компания Baykar подписали соглашение – РИА Новости.
  • Вступление в ЕС может оказаться для Украины еще более непосильной задачей, чем вступление в НАТО – колумнист Financial Times.
  • США приветствуют усилия ООН и Турции по возвращению России в зерновую сделку – американский постпред при ООН.
  • Сотрудников Минцифры РФ перевели на удаленку до конца недели, чтобы решить офисные проблемы после атаки дронов на "Москва-Сити" – министр Максут Шадаев.
  • Киев договорился с Загребом об использовании хорватских портов для экспорта зерна – глава МИД Украины.
  • Правительство Мексики готово участвовать в переговорах по достижению мира на территории Украины, организуемых Саудовской Аравией, только если в них будут участвовать обе стороны конфликта, заявил президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор.
  • Воздушная тревога объявлена в Сумской, Полтавской, Харьковской, Днепропетровской и Николаевской областях Украины, свидетельствуют данные онлайн-карты украинского министерства цифровой трансформации.
  • Командующий Нацгвардией Украины Александр Пивненко заявил в интервью изданию "Украинская правда", что вернувшиеся из Турции боевики батальона "Азов" снова будут принимать участие в боевых действиях – в нарушение договоренностей об их обмене в прошлом году.

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