Певица Натали рассказала о новых отношениях после смерти мужа

Фото: Instagram/natali_star74

Летом 2023 года российская певица Натали потеряла мужа. Певица и продюсер Александр Рудин прожили вместе 32 года. Свой семейный союз звезда всегда описывала как идеальный. Теперь, немного оправившись от трагедии, артистка рассказала о новых отношениях, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Лерой Кудрявцевой на НТВ-программе "Секрет на миллион" 50-летняя певица сделала неожиданное признание. "Я дала себе обещание, что буду общаться, встречаться. Если встретится мужчина, который как-то будет расположен ко мне, я буду хотя бы просто пробовать общаться", – заявила Натали. Певица уверена, что ее покойный муж желает именно этого. "Можно сказать, мне даже передали послание от Саши. Он снится не мне, потому что я еще в тяжелых таких переживаниях, но он снится и сестре, и доктору. И он передает мне, чтобы я была счастливой, была красивой, строила свою жизнь", – добавила исполнительница хита "Ветер с моря дул". Блондинка тяжело переживала уход супруга. Ранее певица Натали нарушила молчание спустя полтора года после самоубийства мужа.



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