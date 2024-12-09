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Культура и шоу-бизнес

Певица Натали рассказала о новых отношениях после смерти мужа

Певица Натали рассказала о новых отношениях после смерти мужа, фото - Новости Zakon.kz от 09.12.2024 08:51 Фото: Instagram/natali_star74
Летом 2023 года российская певица Натали потеряла мужа. Певица и продюсер Александр Рудин прожили вместе 32 года. Свой семейный союз звезда всегда описывала как идеальный. Теперь, немного оправившись от трагедии, артистка рассказала о новых отношениях, сообщает Zakon.kz.

В беседе с Лерой Кудрявцевой на НТВ-программе "Секрет на миллион" 50-летняя певица сделала неожиданное признание.

"Я дала себе обещание, что буду общаться, встречаться. Если встретится мужчина, который как-то будет расположен ко мне, я буду хотя бы просто пробовать общаться", – заявила Натали.

Певица уверена, что ее покойный муж желает именно этого.

"Можно сказать, мне даже передали послание от Саши. Он снится не мне, потому что я еще в тяжелых таких переживаниях, но он снится и сестре, и доктору. И он передает мне, чтобы я была счастливой, была красивой, строила свою жизнь", – добавила исполнительница хита "Ветер с моря дул".

Блондинка тяжело переживала уход супруга.

Ранее певица Натали нарушила молчание спустя полтора года после самоубийства мужа.

Аксинья Титова
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