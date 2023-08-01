Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

В Узбекистане мальчик сбежал с уроков религии и упал с пятого этажа

полицейский Фото: pixabay
В Ташкенте мужчина, незаконно преподававший детям религию, наносил им побои. Один из учеников попытался сбежать, он повис на удлинителе, после чего упал с пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

В Шайхантахурском районе Ташкента школьник упал с пятого этажа, пытаясь сбежать с занятий по исламу, которые незаконно и с применением насилия преподавал уроженец Кашкадарьинской области. Мальчик повис на удлинителе, после чего сорвался вниз, сообщает Газета.uz.

Мальчика доставили в больницу с переломами и вывихами. О происшествии в полицию сообщил врач скорой помощи.

В ходе следствия установлено, что мужчина 1995 года рождения, не имеющий религиозного образования, преподавал религию мальчикам в съемной квартире, получая с каждого по 200 тыс. сумов (7,6 тыс. тенге).

При этом он регулярно бил детей – у них обнаружили следы побоев. Близкие мальчиков сообщили, что не знали о насилии.

Мужчину признали виновным и арестовали на 15 суток. Родителей детей также привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.

Для определения степени тяжести нанесенных детям повреждений назначили судебно-медицинские экспертизы.

Читайте также

Трамп наращивает преимущество перед выборами, несмотря на обвинения

Мэр Москвы сообщил о попадании беспилотника в одну из башен "Москва-Сити"

Японец в реалистичном костюме бордер-колли впервые вышел на публичную прогулку

Данияр Кунафин
Узбекистан
Следите за новостями zakon.kz в:
vk
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Какая погода ждет казахстанцев в августе
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Астролог рассказала, кто в ближайшее время будет на грани увольнения
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления