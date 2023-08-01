В Узбекистане мальчик сбежал с уроков религии и упал с пятого этажа

В Ташкенте мужчина, незаконно преподававший детям религию, наносил им побои. Один из учеников попытался сбежать, он повис на удлинителе, после чего упал с пятого этажа, сообщает Zakon.kz.

В Шайхантахурском районе Ташкента школьник упал с пятого этажа, пытаясь сбежать с занятий по исламу, которые незаконно и с применением насилия преподавал уроженец Кашкадарьинской области. Мальчик повис на удлинителе, после чего сорвался вниз, сообщает Газета.uz.



Мальчика доставили в больницу с переломами и вывихами. О происшествии в полицию сообщил врач скорой помощи.

В ходе следствия установлено, что мужчина 1995 года рождения, не имеющий религиозного образования, преподавал религию мальчикам в съемной квартире, получая с каждого по 200 тыс. сумов (7,6 тыс. тенге).

При этом он регулярно бил детей – у них обнаружили следы побоев. Близкие мальчиков сообщили, что не знали о насилии.

Мужчину признали виновным и арестовали на 15 суток. Родителей детей также привлекли к ответственности за невыполнение обязанностей по воспитанию и обучению детей.

Для определения степени тяжести нанесенных детям повреждений назначили судебно-медицинские экспертизы.