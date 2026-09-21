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Происшествия

Женщина упала с пятого этажа на крышу кафе в Костанайской области

Спасатели, женщина, помощь пострадавшей, фото - Новости Zakon.kz от 22.09.2026 03:27 Фото: МЧС РК
В Рудном женщина упала из окна пятого этажа на крышу пристроенного к дому кафе. Сотрудники МЧС совместно с врачами провели спасательную операцию, сообщает Zakon.kz.

Как сообщили ночью 22 сентября 2026 года в Министерстве по чрезвычайным ситуациям (МЧС), инцидент произошел на улице 50 лет Октября. Женщина выпала из окна пятого этажа на крышу кафе. На место происшествия оперативно прибыли спасатели.

Используя веревку и носилки, они аккуратно спустили пострадавшую вниз и передали бригаде скорой медицинской помощи.

В МЧС напоминают: в случае возникновения экстренных ситуаций необходимо незамедлительно звонить по номеру 112.

В районе Большого Алматинского ущелья спасатели оказали помощь гражданину Китая, который во время прогулки травмировал ногу и не смог самостоятельно продолжить путь.

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Камила Салкымбаева
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