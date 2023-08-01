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Ученые оживили червя, которому 46 тысяч лет

червь возрастом в 46 тысяч лет Фото: PLOS Genetics
Ученым удалось реанимировать червей, которые находились в замороженном состоянии примерно 46 тыс. лет, сообщает Zakon.kz.

Ученые оживили небольшую группу червей, обнаруженных на глубине 40 метров в вечной мерзлоте, предположительно живших в эпоху позднего плейстоцена, сообщает Sky News.

Черви относятся к давно исчезнувшему виду Panagarolaimus kolymaensis. Они не были мертвы, а находились в состоянии криптобиоза. Ранее ученые располагали лишь данными о том, что нематоды или круглые черви способны находиться в таком "замороженном" состоянии до 40 лет, но найденные черви сосуществовали с шерстистыми мамонтами.

Старший автор исследования, почетный профессор Института молекулярной клеточной биологии и генетики Макса Планка в Германии профессор Теймурас Курцхалия сказал, что этот маленький червячок теперь может претендовать на рекорд Гиннесса: он находился в состоянии криптобиоза гораздо дольше, чем кто-либо мог предположить.

"То, что его удалось оживить через 46 000 лет, меня просто поразило. Это похоже на сказку о Спящей красавице, только за гораздо больший период времени".Теймурас Курцхалия

Червей оживили, дали им пищу и воду. Они прожили менее месяца, но за это время успели дать потомство.

На сегодняшний день ученым известно очень мало животных, способных находиться в подобном состоянии. Тардиграды, нематоды и микроскопические водные организмы, называемые коловратками являются немногими из известных животных, способных впадать в криптобиоз.

Когда исследователи сравнили геномы Panagarolaimus kolymaensis с одним из его живых родственников – Caenorhabditis elegans, они обнаружили большое количество перекрывающихся генов. Многие из общих генов связаны с механизмами, участвующими в выживании в суровых условиях окружающей среды.

Однако современные и привычные нам Caenorhabditis elegans обычно обитают в регионах с умеренным климатом, прячась в гниющих фруктах или растениях.

По словам авторов исследования, полученные ими результаты указывают на то, что, приспособившись к выживанию в криптобиотическом состоянии в течение коротких промежутков времени в таких средах, как вечная мерзлота, некоторые виды нематод приобрели потенциал, позволяющий отдельным червям оставаться в этом состоянии в течение геологических периодов времени.

Далее команда ученых хочет выяснить, какую роль эти общие гены играют в криптобиозе и существует ли верхний предел длительности пребывания нематод в этом загадочном состоянии.

Ученые заявили, что эти результаты имеют значение для понимания эволюционных процессов, поскольку время генерации может растягиваться от нескольких дней до тысячелетий, а длительное выживание отдельных видов может приводить к возрождению вымерших родов.

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