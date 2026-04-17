#Народный бухгалтер
#Казахстан в сравнении
Логотип vbnews
#Гордость Казахстана
#Спецпроекты
+4°
$
469.52
553.75
6.15
Рубрики
Политика
Мир
Происшествия
Статьи
Финансы
Наука
Экономика и бизнес
Мнения
Культура и шоубиз
Спорт
Все о теннисе
Техно
Советы юриста
Советы
Право
Общество
Туризм
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
Категории
Бизнес и финансы
Вид деятельности
Время (годы)
География
Город
Даты и праздники
Животные
Имя (личность)
Коронавирус
Медицина
Местоположение
Область
Организация
Партия
Правонарушения
Профессии и люди
Прочие
Район
Регион
Религия и конфессии
События
Спорт и события
Страна
Технологии
Транспорт
Футбольный клуб
Архив новостей
Законодательство РК:
Юристу
Бухгалтеру
Юридический форум
Правовой раздел
Zakon Live:
Репортаж
История успеха
google play apple
  • Светлая тема
  • Темная тема
  • Как в системе
Наука и технологии

Ученые оживили 24-тысячелетнее животное: оно уже начало размножаться

Вода, снег, лед, фото - Новости Zakon.kz от 18.04.2026 03:59 Фото: freepik
Ученые смогли оживить существо, замороженное еще со времен ледникового периода. Так им удалось продемонстрировать, как жизнь может существовать в состоянии анабиоза десятки тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IDR, находка была сделана в сибирской вечной мерзлоте. Оживленному существу 24 тыс. лет.

В центре открытия – коловратка, крошечный многоклеточный организм, известный своей живучестью.

Ученые извлекли его из глубоких слоев вечной мерзлоты, где он был замороженным с позднего плейстоцена (геологическая эпоха, начавшаяся около 2,58 млн лет назад и завершившаяся 11,7 тыс. лет назад). После тщательного размораживания в лабораторных условиях организм не только ожил, но и возобновил нормальную биологическую активность, включая размножение.

Это открытие расширяет известные пределы криптобиоза – состояния, при котором организмы приостанавливают метаболизм, чтобы выжить в экстремальных условиях.

Ранее ученые обнаружили забытый ядерный бункер под тысячелетним слоем льда.

Поделитесь новостью
Поделитесь новостью:
Аксинья Титова
Читайте также
Ученые оживили червя, которому 46 тысяч лет
15:29, 01 августа 2023
Ученые оживили червя, которому 46 тысяч лет
Ученым удалось оживить червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
11:06, 29 июля 2023
Ученым удалось оживить червя, пролежавшего 46 тысяч лет в вечной мерзлоте в Сибири
Ученые "разбудили" микробы возрастом до 40 тысяч лет из вечной мерзлоты
09:27, 03 октября 2025
Ученые "разбудили" микробы возрастом до 40 тысяч лет из вечной мерзлоты
Следите за новостями zakon.kz в:
tiktok yandex instagram google telegram
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Последние
Популярные
Читайте также
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Штутгарте
03:57, 18 апреля 2026
Видеообзор победы Елены Рыбакиной в четвертьфинале турнира в Штутгарте
Чимаев оценил выступления Царукяна в турнирах за пределами UFC
03:21, 18 апреля 2026
Чимаев оценил выступления Царукяна в турнирах за пределами UFC
Рыбакина подвела итоги четвертьфинального матча в Штутгарте
02:58, 18 апреля 2026
Рыбакина подвела итоги четвертьфинального матча в Штутгарте
Невероятным камбэком завершился матч Рыбакиной за полуфинал турнира в Штутгарте
02:19, 18 апреля 2026
Невероятным камбэком завершился матч Рыбакиной за полуфинал турнира в Штутгарте
Сообщите об ошибке на странице
Ошибка в тексте: