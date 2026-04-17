Ученые оживили 24-тысячелетнее животное: оно уже начало размножаться
Как пишет IDR, находка была сделана в сибирской вечной мерзлоте. Оживленному существу 24 тыс. лет.
В центре открытия – коловратка, крошечный многоклеточный организм, известный своей живучестью.
Ученые извлекли его из глубоких слоев вечной мерзлоты, где он был замороженным с позднего плейстоцена (геологическая эпоха, начавшаяся около 2,58 млн лет назад и завершившаяся 11,7 тыс. лет назад). После тщательного размораживания в лабораторных условиях организм не только ожил, но и возобновил нормальную биологическую активность, включая размножение.
Это открытие расширяет известные пределы криптобиоза – состояния, при котором организмы приостанавливают метаболизм, чтобы выжить в экстремальных условиях.
Ранее ученые обнаружили забытый ядерный бункер под тысячелетним слоем льда.