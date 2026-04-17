Ученые оживили 24-тысячелетнее животное: оно уже начало размножаться

Ученые смогли оживить существо, замороженное еще со времен ледникового периода. Так им удалось продемонстрировать, как жизнь может существовать в состоянии анабиоза десятки тысяч лет, сообщает Zakon.kz.

Как пишет IDR, находка была сделана в сибирской вечной мерзлоте. Оживленному существу 24 тыс. лет.

В центре открытия – коловратка, крошечный многоклеточный организм, известный своей живучестью.

Ученые извлекли его из глубоких слоев вечной мерзлоты, где он был замороженным с позднего плейстоцена (геологическая эпоха, начавшаяся около 2,58 млн лет назад и завершившаяся 11,7 тыс. лет назад). После тщательного размораживания в лабораторных условиях организм не только ожил, но и возобновил нормальную биологическую активность, включая размножение.

Это открытие расширяет известные пределы криптобиоза – состояния, при котором организмы приостанавливают метаболизм, чтобы выжить в экстремальных условиях.

