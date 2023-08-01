В Европе заявили, что допускают военное вторжение в Нигер

В Европейском Союзе заявили, что готовы рассмотреть поддержку военной операции против Нигера, сообщает Zakon.kz.

Об этом на брифинге сообщила официальный представитель внешнеполитической службы ЕС Набила Массрали. Трансляция мероприятия доступна на сайте Еврокомиссии.

По ее словам, Брюссель готов рассмотреть запросы Экономического сообщества стран Западной Африки (ЭКОВАС) о военной помощи против Нигера, но таких обращений пока не было.





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Массрали считает, что государственный переворот в Нигере является угрозой демократии и потому "мы полностью поддерживаем позицию ЭКОВАС".

Президент Нигера Мохамед Базум был отстранен от власти 27 июля, новым лидером стал генерал Абдурахман Тчиани.

Ранее стало известно, что Франция и Италия намерены вывезти своих граждан из западноафриканской страны спецбортами.