Африканский союз не оценил возможность военной интервенции в Нигер

Африканский союз (АС), похоже, оставил возможность военного вмешательства западноафриканского политического блока для восстановления демократии в Нигере, сообщает Zakon.kz.

Ранее алжирское государственное радио сообщило об отклонении французского запроса на пролет над своим воздушным пространством для проведения военной операции. Объединенный штаб обороны Франции, однако, опроверг информацию о том, что Франция обращалась к Алжиру с просьбой использовать ее воздушное пространство для проведения военной операции в Нигере, сообщает The Guardian.

АС выступил с заявлением "решительно" против любых военных действий со стороны стран, не входящих в континент. В союзе также высказались против любого вмешательства Экономического сообщества западноафриканских государств (ЭКОВАС), которое заявило, что готово направить войска в Нигер, если дипломатические усилия по восстановлению демократии не дадут результата.

В АС заявили, что принимают к сведению позицию ЭКОВАС.

Заявления последовали после заседания Совета мира и безопасности АС и отражают более тонкую позицию ЭКОВАС в отношении возможного вмешательства. Накануне заседания, в том числе и во французских СМИ, появились сообщения о том, что АС выступит однозначно против любого военного вмешательства, в том числе и со стороны ЭКОВАС.

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После военного переворота 26 июля АС отстранил Нигер от участия во всех мероприятиях, повторив призыв к лидерам переворота освободить избранного президента Мохамеда Базума и вернуться в казармы.

АС также призвал все страны-члены и международное сообщество воздержаться от любых действий, которые могли бы узаконить нигерскую хунту, и заявил, что решительно отвергает вмешательство любых субъектов или стран за пределами Африки.

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На прошлой неделе ЭКОВАС заявила, что она согласовала нераскрытый день возможного военного вмешательства в случае провала дипломатических усилий. Эта эскалация может еще больше дестабилизировать раздираемый конфликтами регион.