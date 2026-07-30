Трамп попросил Зеленского завершить боевые действия

Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал 29 июля в Овальном кабинете на встрече с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Разговор двух президентов состоялся 28 июля и длился почти час. На встрече присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже оба политика позитивно отозвались о встрече.

"Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите войну". 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце", – ответил журналистам Трамп на вопрос о том, как прошла его недавняя встреча с президентом Украины.

.@POTUS TOLD ZELENSKYY "TO END THE WAR"



"I'd like him to end the war. It's very simple—I get along with both. I get along with President Putin, I get along with President Zelensky. I told him, I want to end the war. Get the war ended." pic.twitter.com/oXwmaTRTpL — Real America's Voice (RAV) (@RealAmVoice) July 29, 2026

30 июля в 05:00 по казахстанскому времени американские военные начали наносить новую серию ударов по Ирану. Известно, что атака завершилась спустя два часа.