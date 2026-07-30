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Мир

Трамп попросил Зеленского завершить боевые действия

Российско-Украинские отношения, фото - Новости Zakon.kz от 30.07.2026 08:32 Фото: whitehouse
Президент США Дональд Трамп призвал президента Украины Владимира Зеленского прекратить боевые действия против России, сообщает Zakon.kz.

Об этом он рассказал 29 июля в Овальном кабинете на встрече с журналистами. Трансляция велась на YouTube-канале Белого дома.

Разговор двух президентов состоялся 28 июля и длился почти час. На встрече присутствовали ключевые члены американской администрации. Позже оба политика позитивно отозвались о встрече.

"Я хотел бы, чтобы он прекратил войну. Все очень просто. У меня хорошие отношения с Путиным. У меня хорошие отношения с Зеленским. Я сказал ему: "Прекратите войну". 25 тыс. человек погибли в прошлом месяце", – ответил журналистам Трамп на вопрос о том, как прошла его недавняя встреча с президентом Украины.

30 июля в 05:00 по казахстанскому времени американские военные начали наносить новую серию ударов по Ирану. Известно, что атака завершилась спустя два часа.

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Фото Алия Абди
Алия Абди
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