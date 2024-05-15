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Жителей Алматинской области предупредили о возможных подтоплениях

алматинские горы, фото - Новости Zakon.kz от 15.05.2024 20:08 Фото: Instagram/dots_foto
Пресс-служба РГП "Казгидромет" опубликовала прогноз, согласно которому ожидаются сильные осадки в горных и предгорных районах Алматинской области и прилегающих территорий г. Алматы с 16 по 18 мая, в связи с чем возможны подтопления, сообщает Zakon.kz.

Как уточняется, в регионе ожидается формирование склонового стока и подъемы уровней воды на реках, при этом возможны разливы и подтопления.

"При превышении опасных отметок сохраняется угроза подтопления населенных пунктов, хозяйственных построек и дорог местного значения, расположенных на пойменных участках рек", – говорится в сообщении.

Ранее специалисты РГП "Казгидромет" рассказали корреспонденту Zakon.kz о погоде, которая ожидается в Астане, Алматы и Шымкенте в ближайшие трое суток – с 16 по 18 мая 2024 года.

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