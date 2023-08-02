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Останки альпиниста, пропавшего без вести 37 лет назад, нашли в Альпах

останки альпиниста Фото: Valais Canton Police
Останки немецкого альпиниста, пропавшего без вести в 1986 году, нашли в Альпах, сообщает Zakon.kz.

Полиция начала поиски немецкого альпиниста, имя которого не называется, в 1986 году, когда он не вернулся из похода.

На тот момент альпинисту было 38 лет, но поиски оказались безуспешными, и в течение десятилетий его местонахождение оставалось загадкой.

Все изменилось в прошлом месяце, когда 12 июля альпинисты, совершавшие поход в районе швейцарской горы Маттерхорн, наткнулись на человеческие останки и несколько предметов снаряжения.

Полиция сообщила, что останки были найдены вдоль ледника Теодуль в Церматте, их доставили в больницу Вале для проведения судебно-медицинской экспертизы. Анализ ДНК позволил установить личность альпиниста, считавшегося пропавшим без вести с 1986 года.

Полиция опубликовала фотографию одного туристического ботинка с красными шнурками, который торчал из снега на горе. На снимке также видно туристическое снаряжение, принадлежавшее пропавшему.

Полиция не сообщила никакой дополнительной информации об обстоятельствах гибели туриста, но обнаружение его останков произошло в тот момент, когда тающий лед на горах начал обнажать тела людей, погибших при попытке восхождения на них.

Сход ледников все чаще позволяет обнаружить пропавших альпинистов, которые считались пропавшими без вести несколько десятилетий назад. Останки находили на разных горах, в том числе на итальянской горе Блан.

В 2017 году в Швейцарии в результате сокращения ледника обнаружили тела двух альпинистов, которые пропали в 1942 году во время восхождения.

По данным полиции, их тела нашел возле подъемника на леднике сотрудник компании, работающей на курорте.

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