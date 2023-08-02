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Супертайфун "Доксури": аэропорт в Пекине затопило водой

потоп в Китае Фото: скриншот видео
Международный аэропорт Пекина Дасин пострадал от супертайфуна "Доксури". Взлетную полосу и стоянку самолетов затопило водой, сообщает Zakon.kz.

Кадры с затопленной "взлеткой" опубликовал Sky News.

Наводнение в воздушной гавани - чрезвычайный и небывалый случай. Оно привело к массовой отмене и задержке рейсов – тысячи людей не могут ни вылететь из столицы КНР, ни прилететь в нее.

Из-за тайфуна по меньшей мере 20 человек погибли в Пекине. Председатель КНР Си Цзиньпин отдал приказ местным органам власти принять все меры для спасения людей, оказавшихся в ловушке, и минимизации человеческих жертв и материального ущерба.

Закрыты железнодорожные станции, более 52 тыс. человек пришлось эвакуировать.

Хотя шторм ослабевает по мере продвижения вглубь страны, власти предупреждают, что существует риск новых наводнений.

Количество осадков, выпавших за последние несколько дней, превысило рекордные показатели сильной грозы в июле 2012 года, когда за один день в городе выпало 190,3 мм осадков.

Самое разрушительное и смертоносное наводнение за всю новейшую историю Китая произошло в 1998 году, когда погибло 4 150 человек, большинство из них – на реке Янцзы.

В 2021 году более 300 человек погибли в результате наводнения в центральной провинции Хэнань, когда рекордные осадки затопили столицу провинции город Чжэнчжоу.

Данияр Кунафин
Китай Пекин
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