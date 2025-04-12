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Мир

Самолет потерпел крушение в аэропорту Марокко

самолет, авиакатастрофа , фото - Новости Zakon.kz от 12.04.2025 11:02 Фото: Х/GeneralMCNews
Самолет приземлился за пределами взлетной полосы возле международного аэропорта Фес-Саисс в Марокко, три человека пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации Morocco World News, воздушное судно получило значительные повреждения.

"Авария произошла вечером 11 апреля после того, как самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы во время приземления, в результате чего три члена экипажа получили ранения", – отмечает издание.

Уточняется, что пассажиров на борту не было. Пострадавших членов экипажа доставили в медицинское учреждение.

30 марта 2025 года самолет рухнул на жилой дом в американском городе Бруклин-Парки и взорвался. Погибли пилот и пассажиры.

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Андрей Дюсупов
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