Самолет потерпел крушение в аэропорту Марокко

По информации Morocco World News, воздушное судно получило значительные повреждения.

Уточняется, что пассажиров на борту не было. Пострадавших членов экипажа доставили в медицинское учреждение.

BREAKING: A Raytheon private jet has crashed near Fès-Saïss Airport in Morocco after departing, injuring all three crew members. pic.twitter.com/s6Fw0dmE0n