Самолет потерпел крушение в аэропорту Марокко

Самолет приземлился за пределами взлетной полосы возле международного аэропорта Фес-Саисс в Марокко, три человека пострадали, сообщает Zakon.kz.

По информации Morocco World News, воздушное судно получило значительные повреждения.

"Авария произошла вечером 11 апреля после того, как самолет отклонился от взлетно-посадочной полосы во время приземления, в результате чего три члена экипажа получили ранения", – отмечает издание.

Уточняется, что пассажиров на борту не было. Пострадавших членов экипажа доставили в медицинское учреждение.

BREAKING: A Raytheon private jet has crashed near Fès-Saïss Airport in Morocco after departing, injuring all three crew members. pic.twitter.com/s6Fw0dmE0n — The General (@GeneralMCNews) April 11, 2025

30 марта 2025 года самолет рухнул на жилой дом в американском городе Бруклин-Парки и взорвался. Погибли пилот и пассажиры.