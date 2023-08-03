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В Китае планируют ввести лимит на пользование смартфонами для детей

В Китае планируют ввести лимит на пользование смартфонами для детей Фото: pixabay
Китайские регулирующие органы предлагают ввести в стране ограничения на пользование смартфонами. Так, лицам до 18 лет можно будет использовать гаджеты не более двух часов в день, сообщает Zakon.kz.

Среди предложенных правил ограничения регуляторы киберпространства предлагают запретить лицам до 18 лет пользоваться интернетом с 22 до 6 часов. Молодым людям от 16 до 18 лет, согласно инициативам, будет разрешено пользоваться смартфонами два часа в день. детям в возрасте от 8 до 16 – один час, а детям до восьми лет – всего восемь минут, пишет Sky News.

Таким образом власти Китая будут бороться с растущей среди молодежи интернет-зависимости, а также близорукостью среди детей и подростков.

Если проект правил будет принят в качестве закона, это будет иметь последствия для крупнейших мобильных приложений Китая, таких как ByteDance, владелец TikTok, отмечает издание.

Как стало известно ранее, число геймеров в Китае, по данным на конец июня, составляет около половины населения страны, это 668 миллионов человек. Доходы от продаж на внутреннем игровом рынке за первое полугодие этого года достигли 144,263 млрд юаней.

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