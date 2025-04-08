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Наука и технологии

Смартфон с ароматом создали в Китае

Телефон, мобильный телефон, сотовый телефон, смартфон, мобильный интернет, мобильная связь, мобильный оператор, мобильные операторы, социальные сети, соцсети, соцсеть, социальная сеть, фото - Новости Zakon.kz от 08.04.2025 19:20 Фото: pexels
Китайская корпорация представила первый смартфон с функцией ароматизации. В компании рассказали, что технология позволяет создавать ароматизированные устройства, сообщает Zakon.kz.

Как пишет gizmochina, в задней панели смартфонов из экокожи установлены микроскопические капсулы с ароматическими веществами. Этот процесс называется микроинкапсуляцией. В результате телефон со временем начинает испускать легкий освежающий аромат.

"Наша технология позволяет создать красивый телефон, который еще и приятно пахнет. За этим стоит множество технологий. В компании отметили, что интенсивность аромата зависит от различных факторов, включая температуру и влажность. Запах должен сохраняться как минимум шесть месяцев с момента покупки устройства", – отмечается в компании.

Технология впервые будет применена на смартфоне. Компания уже подтвердила, что устройство поступит в продажу на рынке в апреле, а его стоимость составит около 120 тыс. тенге.

Ранее стало известно, что Apple готовит революционно тонкий iPhone 17 Air.

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Фото Аймира Муксулова
Аймира Муксулова
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