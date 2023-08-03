Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Футболиста-любителя загрыз крокодил в Пуэрто-Рико

крокодил загрыз футболиста Фото: pixabay
Игрока любительской команды "Депортиво Рио Каньяс" Хесус Альберто Лопеса Ортиса атаковал крокодил. Футболист купался в реке Каньяс, сообщает Zakon.kz.

Крокодил растерзал 29-летнего футболиста и плавал с его телом в пасти. Местные жители последовали за ним на каноэ и попытались вернуть останки, сообщает The Sun.

Полицейские застрелили рептилию. Убийство крокодилов запрещено Министерством окружающей среды, но правоохранительные органы воспользовались законом, позволяющим высвободить тело жертвы таким образом, если другие варианты, не причиняющие вред, исчерпаны.

Попрощаться с футболистом пришло около тысячи человек. У Хесуса Ортиса остались двое детей.

Читайте также

В Китае планируют ввести лимит на пользование смартфонами для детей

Ожесточенные бои развернулись в крупнейшем лагере палестинских беженцев в Ливане

Хакеры научились красть через приложение данные из WhatsApp и Telegram

Данияр Кунафин
Интересное
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
В Казахстане изменились правила приема экзаменов и выдачи водительских удостоверений
Изменились правила подготовки водителей и сдачи экзаменов на права
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Когда в школах и колледжах Казахстана будет вводиться дистанционное обучение
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Кто и почему так построил газопровод в Алматинской области
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления