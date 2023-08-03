Футболиста-любителя загрыз крокодил в Пуэрто-Рико

Игрока любительской команды "Депортиво Рио Каньяс" Хесус Альберто Лопеса Ортиса атаковал крокодил. Футболист купался в реке Каньяс, сообщает Zakon.kz.

Крокодил растерзал 29-летнего футболиста и плавал с его телом в пасти. Местные жители последовали за ним на каноэ и попытались вернуть останки, сообщает The Sun.

Полицейские застрелили рептилию. Убийство крокодилов запрещено Министерством окружающей среды, но правоохранительные органы воспользовались законом, позволяющим высвободить тело жертвы таким образом, если другие варианты, не причиняющие вред, исчерпаны.

Попрощаться с футболистом пришло около тысячи человек. У Хесуса Ортиса остались двое детей.