В Индонезии объявили охоту на крокодила-убийцу, утащившего десятилетнего мальчика

В Индонезии крокодил напал на десятилетнего ребенка. Нападение произошло во вторник, 16 декабря, когда мальчик по имени Афан купался в реке Инггои, сообщает Zakon.kz.

По данным The Sun, рептилия показалась на поверхности неожиданно, схватила ребенка и утащила под воду.

Фото: ViralPress

Очевидцы вызвали спасателей. Вечером специалисты осмотрели место происшествие и начали поиски на берегу. Одновременно спасатели прочесывали реку на надувных лодках. К поискам присоединились жители окрестных деревень на традиционных длинных лодках.

Работы идут с повышенной осторожностью из-за сообщений о появлении в районе происшествия второго крокодила. К операции привлекли местных ловцов крокодилов, которые должны помочь в случае возвращения хищника.

