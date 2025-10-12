Кэти Пэрри закрутила роман с экс-премьером Канады Джастином Трюдо

Слухи о романе 40-летней певицы Кэти Перри и 53-летнего бывшего премьер-министра Канады Джастина Трюдо подтвердились – пару заметили целующейся на яхте у берегов Санта-Барбары, сообщает Zakon.kz.

Как пишет Daily Mail, фотографии были сделаны туристом, проплывавшим мимо на лодке еще в конце сентября. На снимках видно, как Трюдо, одетый лишь в джинсы, прижимает к себе певицу в черном слитном купальнике. Кэти отвечает на поцелуй, обнимая политика за шею.

"Их яхта подошла к лодке для наблюдения за китами, и они начали целоваться. Сначала я не понял, кто этот мужчина, но потом заметил татуировку на руке и осознал, что это Трюдо", – рассказал очевидец изданию.

Отношения Перри и Трюдо стали предметом обсуждения еще летом: пару видели вместе в ресторане, а затем политик посетил концерт певицы.

Кэти Перри недавно рассталась с актером Орландо Блумом после девяти лет отношений – у них есть общая дочь Дейзи. Джастин Трюдо в 2023 году объявил о разводе с женой Софи после 18 лет брака, в семье трое детей.

Теперь, после появления откровенных снимков, о романе певицы и бывшего премьер-министра можно говорить с уверенностью.

