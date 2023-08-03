Сидящего на диете тигра поймали в фотоловушку
Фото: pixabay
Амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, попал в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.
По данным специалиста центра, тигра посадили на диету из-за его хромоты и появившегося "пузика".
"Специалисты посадили тигра, переехавшего из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, на диету. Теперь он вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками".Центр "Амурский тигр"
В июле специалисты рассказали, что хромота у хищника заметно уменьшилась (как и "пузико"), но, судя по тому как самец поджимает травмированную лапу, она продолжает его беспокоить
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