Сидящего на диете тигра поймали в фотоловушку

Амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, попал в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.

По данным специалиста центра, тигра посадили на диету из-за его хромоты и появившегося "пузика".

"Специалисты посадили тигра, переехавшего из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, на диету. Теперь он вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками". Центр "Амурский тигр"

В июле специалисты рассказали, что хромота у хищника заметно уменьшилась (как и "пузико"), но, судя по тому как самец поджимает травмированную лапу, она продолжает его беспокоить





