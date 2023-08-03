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Сидящего на диете тигра поймали в фотоловушку

Тигр на диете Фото: pixabay
Амурский тигр, переехавший из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, попал в фотоловушку, сообщает Zakon.kz.

По данным специалиста центра, тигра посадили на диету из-за его хромоты и появившегося "пузика".

"Специалисты посадили тигра, переехавшего из Хабаровского центра реабилитации в Приморский, на диету. Теперь он вынужден питаться низкокалорийными фотоловушками".Центр "Амурский тигр"

В июле специалисты рассказали, что хромота у хищника заметно уменьшилась (как и "пузико"), но, судя по тому как самец поджимает травмированную лапу, она продолжает его беспокоить


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