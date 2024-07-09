Раненого амурского тигра отловили в Приморском крае
Фото: ВКонтакте/amurtigercenter
Утром 8 июля в селе Беневское Приморского края отловили раненого амурского тигра, сообщает Zakon.kz.
Отлов произвели специалисты охотнадзора Приморского края. Об этом рассказали сотрудники центра "Амурский тигр" в своих официальных социальных сетях.
Животное будет доставлено в реабилитационный центр и осмотрено ветеринарами. Дальнейшую судьбу тигра решит "Росприроднадзор".
Фото: ВКонтакте/amurtigercenter
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