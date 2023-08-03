В Индии уборщицы вскладчину купили билет за 1300 тенге и выиграли 539,3 млн тенге

В Индии 11 сотрудниц санитарной службы купили билет вскладчину. Они никогда не считали, что удача на их стороне, сообщает Zakon.kz.

Подруги, некоторым из которых было по 20, а другим – более 70 лет, с трудом сводили концы с концами, получая небольшую зарплату за сбор и сортировку мусора в городке Параппанангади, расположенном в южноиндийском штате Керала, сообщает The Guardian.



Однако на этой неделе их судьба изменилась. Импульсивное решение объединить свои небольшие средства и купить один лотерейный билет стоимостью 250 рупий (1348 тенге) – эквивалент дневной зарплаты – привело к тому, что они сорвали джекпот. Женщины выиграли 100 млн рупий (539,3 млн тенге).

Они рассказали, что эти деньги позволят им отремонтировать дома, расплатиться с долгами и дать детям образование. Они также настаивали на том, что продолжат работать в качестве санитарок.

"Я до сих пор в шоке. Это просто невероятно. Нам пришлось переспросить у нескольких человек, чтобы убедиться, что мы выиграли, и все равно мы не могли в это поверить. Мы все из очень бедных семей, у нас много долгов и обязательств". 49-летняя Радха

62-летняя Черуманнил Бэби рассказала, что деньги позволят ей наконец-то восстановить свой дом, который пострадал от наводнения, разрушившего Кералу в 2018 году, а 49-летняя Лакшми рассказала, что оплатит учебу дочери. 56-летняя Лила отметила, что наконец-то сможет оплатить операцию для своей дочери.

Однако для работницы К. Бинду победа оказалась не совсем радостной. В 2022 году она потеряла мужа из-за почечной недостаточности, поскольку семья не могла позволить себе пересадку почки, а он часто покупал лотерейные билеты в надежде оплатить свое лечение.

72-летняя Куттималу, также вошедшая в число победителей, рассказала, что у нее не было достаточно денег, чтобы внести свою долю в 25 рупий (134 тенге) за билет, но ей помогли коллеги.

С выигрыша после уплаты налогов женщины получат 765 тыс. долларов (340,4 млн тенге), примерно по 70 тыс. долларов на человека (31,1 млн тенге).