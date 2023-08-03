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Трамп заявил, что ему грозит 561 год тюрьмы

бывший президент США Фото: wikimedia
Бывший президент США Дональд Трамп сообщил, что в рамках выдвинутых в его адрес обвинений ему может суммарно грозить 561 год тюремного заключения, сообщает Zakon.kz.

Бывший президент назвал Министерство юстиции "коррумпированным" и заявил, что ведомство незаконно выдвинуло обвинения, сообщает The Hill.

"По имеющимся сведениям, мне грозит в общей сложности 561 год тюрьмы в результате объявленной "левыми" охоты на ведьм. Это шесть жизней".Дональд Трамп

В США подсудимых редко приговаривают к максимальным срокам заключения по всем пунктам обвинения, а сроки по разным преступлениям могут отбываться параллельно, ограничивая общее время, которое приговоренный проводит в тюрьме.

За последние месяцы Дональд Трамп стал фигурантом трех уголовных дел.

В апреле против него выдвинули обвинения в фальсификации бизнес-отчетности, в июне было возбудили дело о незаконном хранении секретных документов в резиденциях. В начале августа Трамп стал обвиняемым по уголовному делу о штурме Капитолия 6 января 2021 года. Сам Трамп отрицает вину по всем пунктам обвинения.

Дональд Трамп является фаворитом в борьбе за номинацию на пост президента США от Республиканской партии на предстоящих выборах. Даже если его признают виновным по любому из обвинений и отправят в тюрьму, это не лишит его права баллотироваться в президенты США.

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