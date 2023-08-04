Трамп о судебном заседании: Печальный день для Америки

Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признает себя виновным в организации беспорядков 6 января 2021 года. Он заявил, что это "печальный день для Америки", сообщает Zakon.kz.

Выступая после заседания суда, бывший президент США заявил, что весь процесс – преследование политического оппонента, и такого "в Америке быть не должно", сообщает Sky News.

"Это преследование человека, который лидирует с очень, очень значительным отрывом на республиканских праймериз и сильно опережает Байдена. Так что если вы не можете победить его, вы преследуете его. Мы не можем позволить этому случиться в Америке". Дональд Трамп

Ранее спустя всего час после встречи с судьей в Вашингтоне Трамп отправил своим сторонникам электронное письмо с просьбой о денежной помощи и заявил, что ему грозит "561 год тюрьмы за преступление, которого он не совершал".

Среди обвинений – сговор с целью обмана; лишение граждан права на подсчет голосов; воспрепятствование официальному разбирательству – прерывание работы Конгресса в момент утверждения Джо Байдена в должности президента.



Разбирательства по делу о штурме Капитолия являются третьим уголовным делом против 77-летнего президента за последние шесть недель.

Ранее в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой документации в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс, а во Флориде ему предъявили 40 уголовных обвинений в незаконном хранении секретных документов в своем поместье Мар-а-Лаго и отказе от требований властей вернуть их.



Трамп не признал себя виновным. Следующее слушание должно состояться 28 августа, через пять дней после первых запланированных дебатов на праймериз республиканцев. Трамп не обязан присутствовать на них.