Қаз
#Ситуация в Украине #1xBet Все о теннисе#Все о теннисе
Язык сайта
Қаз
Политика Мир
Спорт Спорт
Происшествия Право Экономика и бизнес
Рубрики
Рубрики
Законодательство РК

Трамп о судебном заседании: Печальный день для Америки

бывший президент США Фото: wikimedia
Бывший президент США Дональд Трамп заявил, что не признает себя виновным в организации беспорядков 6 января 2021 года. Он заявил, что это "печальный день для Америки", сообщает Zakon.kz.

Выступая после заседания суда, бывший президент США заявил, что весь процесс – преследование политического оппонента, и такого "в Америке быть не должно", сообщает Sky News.

"Это преследование человека, который лидирует с очень, очень значительным отрывом на республиканских праймериз и сильно опережает Байдена. Так что если вы не можете победить его, вы преследуете его. Мы не можем позволить этому случиться в Америке".Дональд Трамп

Ранее спустя всего час после встречи с судьей в Вашингтоне Трамп отправил своим сторонникам электронное письмо с просьбой о денежной помощи и заявил, что ему грозит "561 год тюрьмы за преступление, которого он не совершал".

Среди обвинений – сговор с целью обмана; лишение граждан права на подсчет голосов; воспрепятствование официальному разбирательству – прерывание работы Конгресса в момент утверждения Джо Байдена в должности президента.

Разбирательства по делу о штурме Капитолия являются третьим уголовным делом против 77-летнего президента за последние шесть недель. 

Ранее в Нью-Йорке его обвинили в фальсификации деловой документации в связи с предполагаемой выплатой денег порноактрисе Сторми Дэниелс, а во Флориде ему предъявили 40 уголовных обвинений в незаконном хранении секретных документов в своем поместье Мар-а-Лаго и отказе от требований властей вернуть их.

Трамп не признал себя виновным. Следующее слушание должно состояться 28 августа, через пять дней после первых запланированных дебатов на праймериз республиканцев. Трамп не обязан присутствовать на них.

Данияр Кунафин
Трамп Дональд США
Следите за новостями zakon.kz в:
google news yandex news
Поделиться
Если вы видите данное сообщение, значит возникли проблемы с работой системы комментариев. Возможно у вас отключен JavaScript
Все
Сутки
Неделя
Месяц
Год
Как изменится система отбывания наказания в колониях Казахстана
Почему тысячи заключенных в Казахстане придется переводить из одних колоний в другие
Казахстанцы: Доверять контролю надзорных органов за качеством продуктов питания на полках нельзя
Казахстанцы не верят проверкам продуктов питания и требуют запретить "пакистанский" чай
Казахстан переводы предприниматели
Жамаубаев о мобильных переводах в овощных лавках: Предприниматели не понимают важности
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Как будет работать обязательный учет собак и кошек в Казахстане
Главная Топ LIVE Все
Будьте в тренде!
Включите уведомления и получайте главные новости первым!

Уведомления можно отключить в браузере в любой момент

Подпишитесь на наши уведомления!
Нажмите на иконку колокольчика, чтобы включить уведомления